Las sirenas antimisiles han sonado a primera hora de este lunes en el Aeropuerto de Tel Aviv. En el interior, miles de pasajeros han quedado atrapados sin salida, como Fran, español afectado. "Estamos asustados; hay amenaza de bomba, nos acaban de bajar a todos a los búnker", cuenta.

No es fácil lidiar con el miedo y el pánico a esas explosiones, aunque personal diplomático español, vestido con chalecos, presta asistencia in situ. Decenas de vuelos están siendo cancelados, una pesadilla que también vive Cristina: "Llevamos aquí desde ayer porque nos han cancelado tres vuelos. Rogamos a las autoridades españolas, al Gobierno, a quién corresponda, que nos ayuden, que manden vuelos, porque creemos que tras los ataques van a cancelar los vuelos comerciales".

En Israel residen más de 7.000 españoles. La guerra les ha pillado por sorpresa, como nos cuenta Jesús, español residente en Tel Aviv: "No diría que tengo miedo, obviamente sí estoy preocupado". Y muchos de ellos, ahora, apenas pueden moverse de sus casas, como confiesa Luis Miguel: "Me siento desamparado en Israel, en medio de una guerra y no sé cómo salir. Aquí donde vivo se escuchan bastante los ruidos de los misiles".

Son pocos, sobre todo turistas españoles, los que en las últimas horas han logrado abandonar Israel. Antonio Fernández lo ha hecho vía Turquía: "Ya estamos en el hotel en Estambul a salvo después de un finde intenso y raro. Ya por la noche, a las 20:00 horas empezaron a sonar las alarmas y veíamos por la ventana cómo salían los misiles, luces y explosiones".

Este lunes aterrizaba en Madrid un vuelo desde Tel Aviv. Los pasajeros repetían el mismo mensaje: "Sin palabras. Se vive una tensión tremenda". Ellos son víctimas colaterales de la guerra entre Israel y Hamás.