Investigan el ahorcamiento de una mujer negra hallada colgada en un árbol en Mississippi

Los detalles El cadáver de Tasia Fortune, hallado en el exterior de una casa abandonada, ha conmocionado a su familia y a su comunidad en Jackson. En menos de un año, otras dos personas han sido encontradas ahorcadas en árboles en el estado de Mississipi.

La muerte por ahorcamiento de Tasia Fortune, hallada en el exterior de una casa abandonada en Jackson, Mississippi, ha conmocionado a su comunidad. Este caso se suma a otros dos ahorcamientos en menos de un año en la región. La policía investiga activamente las circunstancias del fallecimiento de Fortune, una mujer negra de 29 años, cuyo cuerpo está bajo custodia del Médico Forense del Estado para una autopsia. La madre de Fortune, Christy Spivey, asegura que su hija, madre de cuatro, no se habría hecho daño a sí misma. La muerte de Fortune sigue a las de Trey Reed y Cory Zukatis, ambos considerados suicidios.

La muerte por ahorcamiento de Tasia Fortune, cuyo cuerpo fue hallado en el exterior de una casa abandonada, ha conmocionado a su familia y a su comunidad en Mississippi, donde otras dos personas han sido encontradas ahorcadas en árboles en menos de un año.

Una semana después de que se encontrara el cadáver de Fortune junto a una casa abandonada en Jackson (Mississipi), una foto suya, rodeada de globos rosas y blancos, flores y ositos de peluche destaca en el altar improvisado que rinde homenaje en su memoria.

La policía no ha indicado si considera sospechosa la muerte de esta mujer negra de 29 años. Por el momento, se ha limitado a decir que trabaja activamente “para determinar las circunstancias que rodearon el fallecimiento”.

Su cuerpo se encuentra ahora bajo custodia de la Oficina del Médico Forense del Estado de Mississippi, donde se realizará una autopsia para determinar la causa y la manera de la muerte.

Christy Spivey, madre de Fortune, declaró el domingo a ABC News que vio a su hija por última vez el 26 de julio. Fortune, madre de cuatro hijos y residente en Mississippi desde hacía más de diez años, había viajado a Kentucky para asistir a una reunión familiar.

Describió a su hija como una madre cariñosa que no mostraba ningún comportamiento inusual: "Ella no se hizo esto a sí misma. Conozco a mi hija, y ella no se hizo esto a sí misma".

Otras muertes similares en Mississipi

La muerte de Fortune se produce menos de un año después de los fallecimientos por ahorcamiento de Trey Reed, un estudiante negro de 21 años de la Universidad Estatal del Delta en Cleveland, y de Cory Zukatis, un hombre blanco sin hogar de unos 30 años, en Vicksburg.

La policía de Cleveland concluyó que la muerte de Reed fue un suicidio. Los resultados de la autopsia coincidieron con el examen preliminar del cuerpo realizado por el forense del condado de Bolivar, que no halló indicios de actividad criminal.

La familia de Reed y sus abogados solicitaron una autopsia independiente y pidieron a las autoridades que divulgaran las grabaciones de las cámaras de seguridad.

El médico forense del estado de Mississippi determinó que Zukatis se suicidó.

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