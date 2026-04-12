Europa celebra el triunfo de Magyar en Hungría: "Hoy ganan los valores europeos; felicidades por unas elecciones históricas"

Los detalles Pedro Sánchez ha sido uno de los primeros líderes europeos en reaccionar a la derrota del ultra Viktor Orbán. Macron y Merz también han querido dar la enhorabuena al conservador Péter Magyar.

Europa ha celebrado el triunfo del líder opositor Péter Magyar y su partido Tisza en las elecciones de Hungría, desbancando a Viktor Orbán tras 16 años en el poder. Líderes europeos han expresado su apoyo a Magyar, destacando el regreso de Hungría a los valores europeos. Pedro Sánchez y Keir Starmer han felicitado a Magyar, calificando su victoria como un momento histórico para la democracia europea. Emmanuel Macron y otros líderes han subrayado la oportunidad de fortalecer la cooperación en Europa. Ursula von der Leyen ha celebrado que Hungría retome su camino hacia Europa, mientras que Santiago Abascal de Vox lamenta la derrota de Orbán.

Europa ha celebrado el triunfo del líder opositor conservador Péter Magyar y su partido, Tisza, en las elecciones celebradas este domingo en Hungría, en las que ha logrado desbancar a la formación Fidesz, del ultranacionalista Viktor Orbán, que llevaba 16 años en el poder.

Uno de los primeros líderes en reaccionar ha sido el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien ha expresado en su perfil de X que "hoy ganan Europa y los valores europeos", tras lo que ha felicitado "a todos los ciudadanos húngaros por unas elecciones históricas". "Deseando trabajar juntos, Péter Magyar, por un futuro mejor para todos los europeos", ha manifestado el líder del Ejecutivo.

En la misma línea, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, ha felicitado Magyar por su triunfo en los comicios, calificando el día de hoy como un "momento histórico" para el país y para la democracia europea. "Enhorabuena, Peter Magyar, por tu victoria electoral. Este es un momento histórico, no solo para Hungría, sino para la democracia europea", ha señalado el líder británico en la red social X. Asimismo, Starmes ha puesto de manifiesto su interés en trabajar con Magyar "por la seguridad y la prosperidad" del Reino Unido y Hungría.

El canciller alemán, Friedrich Merz, también ha dado la enhorabuena al conservador y ha declarado que espera "con ilusión la cooperación en pos de una Europa, fuerte, segura y, sobre todo, unida", mientras que el ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, ha destacado que los ciudadanos de Hungría han elegido el cambio político.

"Espero que el país ahora vuelva a aprovechar sus grandes oportunidades dentro y con Europa", ha aseverado el ministro alemán en redes sociales, donde también ha hecho alusión a la alta participación en las elecciones, lo que, a su juicio, demuestra "lo importante que es para las personas la democracia que alcanzaron con gran esfuerzo".

En Francia, el presidente, Emmanuel Macron, ha comunicado que ha hablado con Magyar para felicitarlo por su victoria en Hungría. "Francia saluda una victoria de la participación democrática, del apego del pueblo húngaro a los valores de la Unión Europea y por Hungría en Europa", ha expresado el líder francés en X tras conocer la derrota del ultranacionalista Viktor Orbán.

Asimismo, Macron ha subrayado la voluntad de Francia de trabajar conjuntamente con las nuevas autoridades húngaras para hacer "avanzar una Europa más soberana, para la seguridad de nuestro continente, nuestra competitividad y nuestra democracia".

También ha felicitado a Magyar el ministro francés de Exteriores, quienha destacado que "el pueblo húngaro ha decidido pasar página a un poder que se ha extraviado en el desmantelamiento del Estado de derecho y de las libertades fundamentales, la desinformación y la colusión con Rusia, en desprecio de la soberanía europea".

Para el jefe de la diplomacia francesa, este resultado electoral "histórico" es una lección "magistral" dirigida por el pueblo húngaro a todos aquellos que han buscado escribir su historia en su lugar, en clara alusión a Rusia. "Los europeos son libres y tienen la intención de seguir siéndolo. ¡Viva Europa. Viva la democracia!", ha exclamado Barrot.

Hungría "deja de mirar hacia Moscú"

El ministro de Asuntos Exteriores belga, Maxime Prévot, ha celebrado que, con estos comicios, Hungría ha optado por dejar de mirar hacia Moscú y "volver a mirar hacia Occidente". "Con una participación récord, los húngaros han votado a favor del cambio (...) Y han votado por Europa", ha manifestado el ministro a través de redes sociales, donde ha añadido: "Tras años en los que Budapest también bloqueó el proceso de toma de decisiones de la UE y miró hacia Moscú, los húngaros han optado por volver a mirar hacia Occidente, hacia la unidad europea, hacia la colaboración, hacia los valores que les llevaron a formar parte de nuestra Unión en primer lugar".

Orbán ha sido en los últimos años el líder europeo más cercano al Kremlin, y mantuvo hasta la última cumbre de líderes el pasado mes de marzo el veto al préstamo de 90.000 millones de euros de la Unión Europea (UE) a Ucrania.

En Finlandia, el primer ministro, Petteri Orpo, ha afirmado que "el pueblo húngaro ha demostrado en unas elecciones democráticas su fuerte voluntad de ser un actor activo en la Unión Europea y en la OTAN", al tiempo que ha defendido que "el resultado de las elecciones ofrece a Hungría la oportunidad de volver a ser un actor constructivo en nuestra comunidad común de valores y de seguridad". "Felicito a Péter Magyar y espero que haga todo lo posible por restablecer la confianza común", ha resaltado.

También la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha celebrado que Hungría retome "su camino hacia Europa" tras la clara victoria electoral del partido opositor húngaro Tisza. "Hungría ha elegido a Europa. Europa siempre ha elegido a Hungría. Un país retoma su camino hacia Europa. La Unión se fortalece", ha celebrado la jefa del Ejecutivo europeo a través de un mensaje en redes sociales.

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, también ha felicitado a Magyar, quien además es eurodiputado por el Partido Popular Europeo, y ha apuntado que "el lugar de Hungría está en el corazón de Europa".

Feijóo celebra y Abascal lamenta

En España, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha coincidido con Pedro Sánchez en celebrar el triunfo de Péter Magyar. "Hungría ha votado masivamente por un partido europeísta para que refuerce la estabilidad en el continente", ha afirmado Feijóo en X, al tiempo que ha expresado: "Quienes creemos en la democracia liberal, el Estado de Derecho y la necesidad de ayudar a Ucrania tenemos motivos para el optimismo".

En su caso, ha defendido que se trata de "una gran noticia que en Europa haya más Partido Popular", ya que Magyar es eurodiputado de la formación, y ha señalado que "en tiempos de incertidumbre, Hungría ha votado masivamente por un partido europeísta para que refuerce la estabilidad en el continente".

Quien no se ha mostrado tan contento con la noticia ha sido el líder de Vox, Santiago Abascal, quien ha publicado un mensaje en su perfil de X en el que ha declarado que "Hungría era la única nación de Europa a salvo de la invasión islamista" y que "la derrota de Víctor Orbán la pone en peligro".

"Orbán deja una Hungría mucho mejor de la que recibió. Y deja una honda huella en todas las fuerzas patriotas de Europa", ha opinado el líder de extrema derecha, tras lo que ha defendido que "hay que seguir peleando por la soberanía, la libertad y la prosperidad de las naciones".

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