A las 00.00 horas (23.00 horas en Reino Unido) se oficializó la salida de Reino Unido de la Unión Europea como consecuencia del Brexit, y lo hizo con celebraciones frente al Parlamento británico protagonizadas por una parte de la ciudadanía.

Pero el ambiente en el país británico no es unánime, porque muchos europeístas también han expresado su decepción durante todo el día en varias movilizaciones. Unas movilizaciones que no se repetirán durante la primera del Reino Unido post Brexit, puesto que la policía ha pedido a los 'remainers' que no se manifiesten como tenían previsto para evitar enfrentamientos con los ciudadanos probrexit.

Las primeras consecuencias

Sin embargo, pese a que la salida ya es oficialmente efectiva, sus consecuencias no se van a notar inmediatamente para los ciudadanos, ya que durante todo 2020 los británicos seguirán bajo la normativa europea. Por tanto, pese a que Reino Unido no podrá votar en el Europarlamento, seguirá sometido a las reglas comunes y al Tribunal de Justicia de la UE hasta que expire el periodo de transición.

Durante el mes de febrero, la Unión Europea se dedicará a perfilar su estrategia negociadora y a fijar las líneas rojas. A partir de ese momento, comenzarán las negociaciones con el país británico en un periodo de transición pactado que da de margen hasta finales de año para sellar el nuevo acuerdo de futuro. No obstante, los británicos tienen hasta junio para decidir si quieren alargar el tiempo de negociación o, por el contrario, cerrarlo en diciembre.

Boris Johnson celebra la llegada de una nueva era

El primer ministro británico, el conservador Boris Johnson, llamó a superar la división social que ha provocado el proceso del Brexit en el Reino Unido y celebró la "nueva era". "Para mucha gente este es un asombroso momento de esperanza, un momento que pensaban que nunca llegaría. Hay muchos, por supuesto, que tienen una sensación de ansiedad y pérdida", admitió Johnson.

"Lo más importante que hay que decir esta noche es que esto no es un final, sino un principio. Este es el momento en el que amanece y se levanta el telón de un nuevo acto de nuestra gran obra nacional", declaró.

Por su parte, los presidentes de las tres principales instituciones de la Unión Europea, Ursula von der Leyen (Comisión Europea), David Sassoli (Parlamento europeo) y Charles Michel (Consejo europeo) han despedido a Reino Unido con el deseo de tener "la mejor relación posible". Aunque aclaran que esta relación dependerá del respeto a las normas de la UE que tenga Reino Unido.

La Unión Europea arría la bandera del Reino Unido

La bandera de Reino Unido fue arriada de las instituciones de la Unión Europea sin ninguna ceremonia cinco horas antes de que se oficializara el Brexit. Reino Unido ya no forma parte de la Unión Europea después de 47 años.