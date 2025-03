Zelenski evita disculparse con un Trump que le acusa de no querer buscar la paz: "No estoy seguro de que hayamos hecho algo malo"

Las semanas de tensión entre Donald Trump y Volodimir Zelenski han desembocado en una acalorada discusión este viernes en pleno Despacho Oval con los medios de comunicación presentes donde el presidente estadounidense y su segundo, JD Vance, han reprochado al líder ucraniano "estar jugando con la tercera guerra mundial" mientras Zelenski trataba de justificar la agresión rusa.

La bronca ha sido tal que la rueda de prensa que iban a ofrecer juntos fue cancelada y el acuerdopara permitir que Estados Unidos explote los recursos naturales de Ucrania se ha quedado sin firmar tras la rápida marcha de la Casa Blanca de Zelenski tras el cruce de reproches entre ambos presidentes.

Tras la bronca, Zelenski ha concedido una entrevista a 'Fox News', en la que ha evitado disculparse por el encontronazo con Trump: "Creo que tenemos que ser muy abiertos y muy honestos, y no estoy seguro de que hayamos hecho algo malo". Eso sí, Zelenski ha reconocido que "esto no es bueno para ninguna de las dos partes" tras ser preguntado si esto beneficiaba o perjudicaba los intereses de Ucrania.

Aunque ha evitado disculparse, Zelenski sí ha querido mostrar su "respeto" a Trump. No obstante, ha querido aclarar la postura que ha mantenido en el Despacho Oval: "No puedo cambiar nuestra actitud ucraniana hacia Rusia. Y no quiero que nos maten por ello. Es muy, muy claro que los estadounidenses son nuestros mejores amigos, los europeos son nuestros mejores amigos, y Putin y Rusia son nuestros enemigos. Y eso no significa que queramos esto, solo queremos reconocer la situación real".

Lo que sí ha lamentado el presidente ucraniano es que la discusión, que afirma que fue "honesta", se diera con las cámaras de televisión de testigos: "Creo que, quizás, a veces, hay algunas cosas que debemos discutir lejos de los medios, con todo el respeto a la democracia y a una prensa libre".

Tras el encontronazo y la entrevista, Zelenski se ha limitado a dar las gracias por el "apoyo" y la visita a Estados Unidos, al presidente, al Congreso y al pueblo estadounidense. "Ucrania necesita una paz justa y duradera y estamos trabajando precisamente para conseguirlo", ha añadido.

Después, también ha respondido a todos los líderes mundiales que han mostrado su apoyo tanto a Ucrania como él tras la discusión.

Trump acusa a Zelenski de centrarse en criticar a Putin y no buscar la paz

Por su parte, Donald Trump también ha mantenido la postura que ha protagoniza durante la discusión. El presidente estadounidense ha charlado con los periodistas tras la marcha de Zelenski de la Casa Blanca y ha cargado contra el presidente ucraniano por la actitud con la que ha acudido a la reunión.

"No tiene por qué quedarse ahí y decir sobre Putin esto, sobre Putin aquello, todas cosas negativas", ha dicho el mandatario en declaraciones recogidas por la cadena estadounidense 'CNN'. De hecho, el republicano ha señalado lo que debería haber manifestado Zelenski durante el encuentro: "No tiene por qué quedarse ahí y decir cosas negativas sobre Putin. Tiene que decir 'quiero hacer la paz, no quiero seguir luchando en una guerra'. Su gente está muriendo. No tiene las cartas en la mano, para que lo entiendan", ha insistido.

Además, Trump ha considerado que Zelenski "se excedió mucho" en su actitud durante el encuentro y que la reunión le ha demostrado que no persiguen el mismo objetivo: "Él está buscando algo que yo no estoy buscando. Él busca seguir adelante y luchar, luchar, luchar (contra Rusia). Nosotros buscamos terminar con la muerte". "O le ponemos fin (a la guerra) o lo dejamos luchar, y si lucha, no va a ser agradable. Porque sin nosotros, no ganará", ha añadido.

Por otro lado, Trump ha reconocido que Zelenski quería "volver ahora mismo" a la Casa Blanca, pero ha señalado que no "puede hacer eso. De hecho, según la cadena CBS, funcionarios ucranianos se han puesto en contacto con altos cargos de la Casa Blanca en un intento desesperado por retomar el acuerdo, pero ha sido el presidente estadounidense el que ha tomado la decisión de no volver a hablar con Zelenski por el momento.

Y, al ser preguntado sobre la posibilidad de reducir la ayuda militar a Ucrania tras el encontronazo, Trump ha evitado responder: "No importa lo que esté considerando. Solo les diré esto: vieron lo que yo vi hoy. Ese no es un hombre que busque la paz, y lo único que me importa es saber si quiere poner fin al derramamiento de sangre".

Aunque 'The Washington Post' asegura que el presidente estadounidense sopesa suspender los envíos de equipamiento militar a Ucrania, citando a un funcionario de alto rango estadounidense. Según el citado medio, la administración Trump valora "suspender todos los envíos en curso" a Ucrania debido a la "intransigencia" hacia un proceso de paz que han percibido de Zelenski.

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, también presente en el Despacho Oval durante la bronca, ha afirmado que Zelenski debería disculparse tras la bronca pública que ha calificado como un "fiasco". En una entrevista con la cadena estadounidense 'CNN', Rubio ha declarado que "cuando empiezas a hablar de manera tan agresiva no vas a lograr que la gente se siente a la mesa". "Y entonces empiezas a percibir que tal vez Zelenski no quiere un acuerdo de paz. Dice que sí, pero tal vez no", ha dicho el secretario.