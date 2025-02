Crónica de una encerrona: el momento en que J.D. Vance inicia la bronca histórica con Zelenski en la Casa Blanca

Donald Trump y Volodímir Zelenski han protagonizado una tremenda discusión este viernes en la Casa Blanca. En pleno Despacho Oval, ante la mirada de decenas de periodistas y del mundo entero, el presidente de Estados Unidos y su homólogo ucraniano se han enzarzado en un insólito choque diplomático. Pero quien ha prendido la mecha, en realidad, ha sido el vicepresidente J.D. Vance.

Es él quien inicia esa discusión histórica cuando increpa directamente a Zelenski: "¿Cree que es respetuoso venir al Despacho Oval de los Estados Unidos de América y atacar a la Administración que está intentando prevenir la destrucción de su país?", le espetaba.

A partir de ahí, la visita de Zelenski se ha convertido en un tensísimo dos contra uno en el que apenas le han dejado hablar. "Recuerda esto, no estás en una posición de dictar qué tenemos que sentir", le ha dicho Trump, que impedía a Zelenski contestar -"No, no, ya has hablado demasiado", le ha dicho- en cuanto el ucraniano ha intentado puntualizar que es su país el invadido y Vladímir Putin el agresor, desde hace 11 años, y que nadie -ni el mismo Trump, en su momento- ha intentado pararle.

"Debería estar agradeciendo al presidente", le ha reprochado Vance, a quien Zelenski respondía así: "¿Cuándo has estado en Ucrania para decirnos qué problemas tenemos?". Trump, a su vez, ha dicho a Zelenski que no tiene bazas e incluso le ha acusado de estar "jugando con la tercera guerra mundial", mientras que Vance le ha recriminado que es "irrespetuoso" venir al Despacho Oval a intentar discutir delante de los medios estadounidenses. Y eso que ha empezado él.

Muy lejos del 'thumbs up' y la pacificación, entre caras de asco del líder ucraniano y acusaciones del republicano diciéndole que odiando a Putin va a acabar con su país, ha quedado este encuentro -más bien encontronazo-, entre Zelenski, Trump y su número dos.