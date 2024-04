Estados Unidos ha señalado que la defensa de Israel contra los ataques iraníes fue "un auténtico éxito" en el que ellos tuvieron mucho que ver. "Ha sido todo un testimonio de la fuerza del Ejército de Israel y debería dejarle claro a todo el mundo que no está solo", ha indicado John Kirby, portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.

Durante los últimos días, ante la inminente respuesta iraní contra Israel, Estados Unidos decidió reforzar su defensa. "Hemos posicionado fuerzas, destructores y escuadrones de combate en la región para ayudar a Israel a defenderse, para evitar que se convierta en una guerra más amplia", ha explicado John Kirby.

Sin embargo, pese al apoyo público, parece que los estadounidenses no se quieren ver involucrados en un posible contraataque israelí contra Irán. Según la 'CNN', Biden le ha dicho a Netanyahu que no respaldarán una operación militar contra Irán, aunque asumen que Tel Aviv tiene libertad para llevarla a cabo si quiere.

"Netanyahu ha entendido claramente que no hay ninguna línea roja que le venga impuesta desde Washington y eso lleva a un escenario en el que Estados Unidos se puede ver metido en una dinámica no deseada", ha advertido Jesús Núñez, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).

Una dinámica que puede desembocar en una peligrosa escalada del conflicto en Oriente Medio y que llega tras el bombardeo de Israel al Consulado iraní en Siria el pasado 1 de abril.