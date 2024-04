Israel asegura haber neutralizado la mayor parte del primer ataque directo de Irán contra su territorio, perpetrado con más de 300 drones y misiles, según el ejército israelí, que afirma haber interceptado junto a sus aliados hasta el 99% de los 170 drones, 30 misiles de crucero y 120 misiles balísticos lanzados por Teherán la noche del sábado.

"Interceptamos. Bloqueamos. Juntos ganaremos", se jactaba el propio primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a primera hora de este domingo. Era su primer mensaje tras un ataque anunciado, sin víctimas mortales, y que se saldaba con una sola persona herida de gravedad, una niña que recibió el impacto de metralla, y daños leves a una base de la Fuerza Aérea israelí.

Pese a la satisfacción trasladada por Israel, Irán, que de momento ha dado por concluidos los ataques, también ha presentado la ofensiva como un éxito. El país venía anunciando una represalia por el bombardeo contra su consultado en Damasco, que se saldó con la muerte de siete de sus mandos militares y su presidente, Ebrahim Raisí, ha afirmado ahora que la Guardia Revolucionaria ha dado "una lección al enemigo sionista".

Las autoridades iraníes han advertido además de que una acción de Israel contra Irán tendría una respuesta más contundente. "El cielo de Irán no es seguro para los agresores y si el enemigo comete un error en sus cálculos y viola el espacio aéreo de nuestro país, se encontrará con golpes mortales y ardientes por parte de los sistemas de defensa aérea del país", ha advertido el comandante adjunto de la base aérea de Khatam al Anbiya, el general de brigada Qader Rahimzadeh, según la agencia IRNA.

Israel debate su respuesta mientras sus aliados piden contención

Precisamente, Netanyahu ha reunido este domingo a su gabinete de guerra para valorar una respuesta militar y el presidente del país, Isaac Herzog, ha indicado que están estudiando "todas las opciones" ante lo que califica como "una declaración de guerra".

"Nos estamos conteniendo. Conocemos las repercusiones. Estamos consultando con nuestros socios y estamos considerando todas las opciones. Estoy muy seguro de que vamos a tomar las medidas necesarias para proteger y defender a nuestra gente. No queremos la guerra", ha afirmado en declaraciones a 'Sky News'.

Lo cierto es que el principal aliado militar de Israel, Estados Unidos, cuyo apoyo fue clave para neutralizar el ataque, ya ha dejado claro que no se unirá a ninguna acción de represalia que Israel tome contra Irán. "No queremos una guerra más amplia con Irán", ha manifestado uno de los portavoces de la Casa Blanca, John Kirby, que ha insistido en que el presidente Joe Biden no quiere que Washington se involucre aún más en el conflicto.

Entretanto, y a pesar de los llamamientos a la contención por parte de la comunidad internacional, varios ministros ultraderechistas del Gobierno de coalición liderado por Netanyahu han pedido una respuesta contundente al ataque.

El Estado judío, cuyo espacio aéreo reabrió ya este domingo por la mañana, permanece en cualquier caso en alerta y mantendrá las restricciones de seguridad hasta el lunes por la noche, lo que incluye el cierre de los colegios en todo el país.