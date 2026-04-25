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Operación 'Lanza del Sur'

Estados Unidos mata a dos personas en un ataque contra otra supuesta narcolancha en el Pacífico oriental

¿Qué ha pasado? El Ejército norteamericano ha informado del ataque a una lancha que, dicen, "estaba involucrada en operaciones de narcotráfico". En la ofensiva aseguran que no han sufrido bajas en sus filas.

Ataque de EEUU a una supuesta narcolancha en el PacíficoAtaque de EEUU a una supuesta narcolancha en el PacíficoEuropa Press
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Estados Unidos sigue bombardeando embarcaciones en las aguas del Pacífico oriental. Las fuerzas de Donald Trump, en el marco de la operación 'Lanza del Sur', han matado al menos a dos personas tildadas de "narcoterroristas" tanto por el Ejército como por la Inteligencia del país norteamericano.

"Por orden del comandante de Southcom, el general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta 'Lanza del Sur' ha llevado a cabo un golpe cinético letal contra un buque operado por Organizaciones Terroristas Designadas", expresa el Ejército en un mensaje en redes.

En el texto, afirman que la embarcación "estaba involucrada en operaciones de narcotráfico": "Inteligencia confirmó que el buque transitaba por rutas conocidas del Pacífico oriental".

"Dos narcoterroristas masculinos han sido abatidos durante esta acción", han afirmado las fuerzas norteamericanas sobre una maniobra en la que aseguran no han sufrido bajas.

Estos dos muertos se suman a las más de 180 víctimas de la campaña militar de Trump, en unos bombardeos contra supuestas narcolanchas que dieron comienzo a finales de verano de 2025.

Los ataques fueron una manera de presión para un Nicolas Maduro, acusado también de "narcoterrorista", al que capturaron el 3 de enero de 2026. A pesar de todo, las ofensivas han proseguido.

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