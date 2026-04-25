Estados Unidos mata a dos personas en un ataque contra otra supuesta narcolancha en el Pacífico oriental

Ataque de EEUU a una supuesta narcolancha en el Pacífico

¿Qué ha pasado? El Ejército norteamericano ha informado del ataque a una lancha que, dicen, "estaba involucrada en operaciones de narcotráfico". En la ofensiva aseguran que no han sufrido bajas en sus filas.

Estados Unidos continúa bombardeando embarcaciones en el Pacífico oriental bajo la operación 'Lanza del Sur', liderada por las fuerzas de Donald Trump. Esta operación ha resultado en la muerte de al menos dos personas calificadas como "narcoterroristas" por el Ejército y la Inteligencia estadounidense. Según el Ejército, bajo la orden del general Francis L. Donovan, se realizó un ataque contra un buque vinculado a organizaciones terroristas y operaciones de narcotráfico. Estas acciones han dejado más de 180 víctimas desde su inicio a finales del verano de 2025. Los ataques también presionaron a Nicolás Maduro, capturado en enero de 2026, aunque las ofensivas continúan.

Estados Unidos sigue bombardeando embarcaciones en las aguas del Pacífico oriental. Las fuerzas de Donald Trump, en el marco de la operación 'Lanza del Sur', han matado al menos a dos personas tildadas de "narcoterroristas" tanto por el Ejército como por la Inteligencia del país norteamericano.

"Por orden del comandante de Southcom, el general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta 'Lanza del Sur' ha llevado a cabo un golpe cinético letal contra un buque operado por Organizaciones Terroristas Designadas", expresa el Ejército en un mensaje en redes.

En el texto, afirman que la embarcación "estaba involucrada en operaciones de narcotráfico": "Inteligencia confirmó que el buque transitaba por rutas conocidas del Pacífico oriental".

"Dos narcoterroristas masculinos han sido abatidos durante esta acción", han afirmado las fuerzas norteamericanas sobre una maniobra en la que aseguran no han sufrido bajas.

Estos dos muertos se suman a las más de 180 víctimas de la campaña militar de Trump, en unos bombardeos contra supuestas narcolanchas que dieron comienzo a finales de verano de 2025.

Los ataques fueron una manera de presión para un Nicolas Maduro, acusado también de "narcoterrorista", al que capturaron el 3 de enero de 2026. A pesar de todo, las ofensivas han proseguido.

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