Estados Unidos atacó otra escuela y un polideportivo el primer día de guerra dejando al menos 21 muertos

Los detalles Esta noticia se conoce después de que saliera a la luz que Estados Unidos es el responsable del bombardeo a una escuela infantil en Minab, en el sur de Irán, donde murieron unas 180 personas en el primer día de la guerra.

Estados Unidos habría atacado un polideportivo y una escuela en Irán el 28 de febrero, dejando al menos 21 muertos, según 'The New York Times'. El medio, tras analizar vídeos y consultar a expertos, señala que se utilizó un misil balístico estadounidense de nuevo desarrollo, el Precision Strike Missile, que detona sobre su objetivo y dispersa perdigones de tungsteno. Este ataque ocurrió cerca de una instalación militar en Lamerd. Paralelamente, se informó que un error de selección de objetivo provocó el bombardeo de una escuela infantil en Minab, donde murieron unas 180 personas, utilizando un misil de crucero Tomahawk.

Estados Unidos habría atacado el primer día de guerra, el pasado 28 de febrero, un polideportivo y una escuela dejando al menos 21 muertos, según informa 'The New York Times'.

El medio, que ha analizado vídeos y ha consultado a expertos, ha informado que el primer día de la guerra en Irán se utilizó un arma con las características de un misil balístico de fabricación estadounidense de nuevo desarrollo en un ataque que alcanzó un pabellón deportivo y una escuela primaria adyacente cerca de una instalación militar en Lamerd, en el sur de Irán.

Estos bombardeos, según el medio estadounidense, causaron la muerte de al menos 21 personas. 'The New York Times' indica que las características de la munición, las explosiones y los daños coinciden con un misil balístico de corto alcance denominado Precision Strike Missile, diseñado para detonar justo por encima de su objetivo y lanzar hacia fuera pequeños perdigones de tungsteno.

Esta noticia se conoce después de que saliera a la luz que Estados Unidos es el responsable del bombardeo a una escuela infantil en Minab, en el sur de Irán, donde murieron unas 180 personas en el primer día de la guerra, según los hallazgos preliminares de una investigación del Pentágono.

El ataque contra el edificio del colegio de primaria Shajarah Tayyebeh se debió a un error de selección de objetivo por parte del ejército de EEUU, que atacó una base iraní adyacente a la escuela. A diferencia del ataque en una escuela de la ciudad de Minab, que fue alcanzada por un misil de crucero Tomahawk estadounidense, en este caso se trató de un arma que no había sido probada en combate.

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