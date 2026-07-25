Investigan la muerte a tiros de ocho personas, seis de ellas niños, en el incendio de una vivienda en Michigan

¿Qué ha pasado? A pesar de que la investigación está en una "etapa temprana", se baraja la opción de que el fuego se provocara de manera intencional tras un posible homicidio o suicidio.

En Grand Haven, Michigan, se encontraron ocho personas muertas, seis de ellas niños, en una vivienda donde previamente se había reportado un incendio. Jake Sparks, sheriff del condado de Ottawa, calificó la investigación como "complicada". Los bomberos atendieron alertas de humo, pero no hallaron fuego. Horas después, regresaron por nuevos avisos de humo blanco y descubrieron los cuerpos. Las víctimas, presuntamente de la misma familia, incluían niños de entre cinco y 15 años. Aunque las causas de la muerte no están claras, se sospecha de un incendio intencionado tras un posible homicidio o suicidio. La investigación está en sus etapas iniciales.

Ocho personas, seis de ellas niños, han muerto en una vivienda en Grand Haven, Michigan. Las víctimas han sido halladas con heridas por arma de fuego en una casa en la que previamente se había alertado de un incendio, tal y como cuentan las autoridades locales.

Jake Sparks, sheriff del condado de Ottawa, provincia canadiense fronteriza con EEUU, la investigación se presenta como "complicada". En sus palabras, ha confirmado que los bomberos acudieron al lugar tras recibir alertas de humo, aunque no pudieron localizar ningún incendio en la vivienda.

Horas después, regresaron tras recibir varios avisos de humo blanco saliendo de la misma zona.

"Cuando entraron, se dieron cuenta de que había varias personas fallecidas dentro de la casa", ha confirmado Sparks en palabras ante los medios.

Las autoridades han confirmado que en el interior del domicilio había ocho personas muertas, entre ellas seis niños de entre cinco y 15 años. Se cree que todos los fallecidos eran de la misma familia.

"Aún no se han determinado las causas de la muerte", ha declarado Sparks, aunque se baraja la posibilidad de que el incendio haya sido provocado intencionadamente posterior a un posible homicidio o suicidio. Aunque, ha recalcado, "la investigación se encuentra en una etapa temprana".

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