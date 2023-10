El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, han acordado este domingo que "habrá un flujo continuo de asistencia" a Gaza durante una conversación telefónica sobre la región en conflicto. Mientras, tanto el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, ya ha avisado de que la incursión terrestre en Gaza en la siguiente fase de la guerra "puede durar meses", pero cuando termine "Hamás no existirá más".

"La ofensiva terrestre debe ser la última maniobra en Gaza, por la sencilla razón de que después de ella no existirá más Hamás", afirmó el ministro en una visita al centro de mando de la Fuerza Aérea israelí en Tel Aviv. "Tomará un mes, dos o tres, pero al final no habrá Hamás", ha incidido. Israel aún no se ha decidido a entrar por tierra en la Franja de Gaza, pero sí está bombardeando todo el enclave, incluyendo infraestructura civil.

En cuanto a la conversación entre Biden y Netanyahu, esta surge en momentos en que la Franja de Gaza recibió por segundo día consecutivo ayuda humanitaria, en su mayoría medicamentos, agua y alimentos, a través del paso fronterizo de Rafah, que une el Sinaí egipcio con la Franja de Gaza. "Los líderes afirmaron que ahora habrá un flujo continuo de esta asistencia crítica hacia Gaza", indica el comunicado de la Casa Blanca.

Destaca, además, que Biden dio la bienvenida a los dos primeros convoyes de ayuda humanitaria que llegan a la Franja de Gaza desde el 7 de octubre, cuando el sorpresivo ataque del grupo islamista Hamás a Israel desató luego una ofensiva contra Gaza, dejando a la ciudad completamente asediada.

Liberación de rehenes de EEUU

Biden ha agradecido a Israel por su ayuda para lograr la liberación el pasado viernes de las rehenes estadounidenses Judith y su hija Natalie Raanan, que estaban de visita en Israel para celebrar el cumpleaños de un familiar junto con la festividad judía Simjat Torá cuando fueron tomadas como rehenes por Hamás.

De acuerdo con la Casa Blanca, Biden y Netanyahu han hablado de los esfuerzos que se realizan para asegurar la liberación de todos los rehenes y para proporcionar un paso seguro para los ciudadanos estadounidenses y otros civiles en Gaza que deseen salir de la zona.

Biden también ha conversado con el papa Francisco sobre los esfuerzos que realiza EEUU para "garantizar" la entrega de ayuda humanitaria y la necesidad de evitar una escalada en la región y trabajar por una paz duradera en el Medio Oriente.