Cruzar La frontera de Egipto hacia Gaza se convierte en toda una fiesta. Algunos camioneros incluso se paran ante la multitud con un gesto en señal de victoria, como puede observarse en el vídeo superior. Saben que lo que transportan ayudará a salvar muchas vidas.

Para Ahmed supone un honor estar en el lugar. "Soy enfermero y estoy aquí en el cruce de Rafah para cruzar y ayudar a nuestros hermanos heridos en Gaza", asegura. Él forma parte de los camiones que hoy han conformado el segundo convoy de ayuda humanitaria para Gaza. Transportan material médico y productos de primera necesidad.

Aunque no está claro si la ayuda ha podido llegar realmente a su destino. Un incidente cerca de la frontera he hecho saltar todas las alarmas. Chema Vera, director de Unicef: "Esto lo que demuestra es que el corredor debe ser seguro a ambos lados de la frontera, no solo en el lado palestino".

Sin combustible, en peligro la vida de 130 bebés

Lo que todavía no ha entrado es combustible. A pesar de la situación de los hospitales, Israel se cierra en banda a esa opción. Una decisión que pone en peligro, nuevamente, a los más pequeños. Al menos 130 bebés prematuros morirán si no entra combustible para mantener los generadores eléctricos de los hospitales. Solo aguantarán tres días. "La catástrofe humanitaria a la que ya estamos asistiendo se puede multiplicar de una forma nunca vista antes", alerta Vera.

Mientras tanto, Israel sigue bombardeando. Uno de los mercados más concurridos en la Franja de Gaza ha quedado destruido, como puede observarse en el vídeo superior. Hay al menos 10 víctimas mortales entre los escombros. La cifra de civiles muertos no deja de subir. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo habla de 29 trabajadores humanitarios que han perdido sus vidas haciendo su trabajo.