EEUU derriba dos drones iraníes cargados de explosivos en Ormuz mientras ven "más cerca que nunca" el acuerdo de paz

Sí, pero... A pesar de que ambos países hablan del final de las hostilidades, el estrecho sigue siendo un foco de problemas y parece ajeno a las conversaciones para un alto el fuego.

Estados Unidos e Irán continúan con sus tensiones y conversaciones de paz simultáneamente. Recientemente, las fuerzas estadounidenses derribaron dos drones iraníes con explosivos dirigidos al estrecho de Ormuz, según el Mando Central de EEUU, sin afectar el tráfico marítimo. Pese a estos incidentes, hay optimismo sobre un acuerdo preliminar para un alto el fuego, con el ministro iraní Abbas Araghchi asegurando que la firma digital podría ocurrir en días. Sin embargo, existen discrepancias sobre el contenido del acuerdo entre Washington y Teherán. Mientras EEUU ve el fin de la guerra cercano, surgen acusaciones de falta de buena fe en las negociaciones.

Estados Unidos e Irán siguen a lo suyo. Siguen con sus rencillas. Con sus ataques. Con sus escarceos y con sus conversaciones de paz. Porque una cosa no quita la otra, y porque la otra no quita la una. Porque lo mismo parece que el acuerdo es inminente como que las fuerzas de Donald Trump derriban un par de drones iraníes con carga explosiva que iban hacia el estrecho de Ormuz.

Es esto segundo lo que ha sucedido en Oriente Medio, pues los norteamericanos han anunciado el derribo de dos aeronaves no tripuladas que contenían explosivos y que se dirigían raudas contra el tránsito comercial en el estrecho.

Así lo ha confirmado el Mando Central del Ejército de EEUU, que habla de la "interceptación" de todos los aviones y que "el tráfico marítimo" no se ha visto alterado.

Todo, en un día de un renovado optimismo ante la posible firma del acuerdo preliminar entre ambos países para consolidar el alto el fuego y que serviría, como mínimo, para dos meses de negociaciones de paz.

Y en Irán parece que todo está cerca. Así lo ha dicho Abbas Araghchi, ministro de Exteriores, que asegura que la firma podría llegar "en uno o en dos días". Eso sí, ha dicho que se llevará a cabo de forma "digital".

"Estamos más cerca que nunca del acuerdo. Podría concretarse en los próximos días", ha señalado en la televisión estatal IRIB. Ha pedido no hacer "especulaciones" para no perjudicar en lo que ha descrito como "una oportunidad".

El anuncio, "tan pronto como concluyan las negociaciones", descartando eso sí acto alguno como en su día dijo Donald Trump. "Cada parte firmará a distancia y se anunciará el memorando de entendimiento".

Uno que ha defendido como "positivo para los intereses del pueblo iraní" y que consolida "las victorias del país en el terreno": "Aunque apenas tiene dos páginas o una y media, se ha negociado durante más de dos meses. Todas sus cláusulas y frases se han revisado en repetidas ocasiones".

Porque parece que la paz está "más cerca que nunca". El propio Trump ha reposteado en X una publicación del ministro iraní, mientras Shehbaz Shariff, primer ministro de Pakistán, ha anunciado que existe un "texto definitivo y consensuado".

El 'pero' está en que el contenido del mismo difiere en puntos clave según se fija uno en Washington o en Teherán. Tal es la situación que el propio Trump ha acusado a Irán de "no negociar de buena fe" y "filtrar términos del acuerdo de paz que no tienen nada que ver con lo conciliado por escrito".

EEUU se ve como ganador

Washington, que ya da por terminada la guerra, sostiene que Ormuz se reabrirá una vez se firme el memorando, momento en el que EEUU también levantará su bloqueo naval. Asimismo, asegura que Irán no tendrá armas nucleares y que destruirá su uranio enriquecido, que será extraído del país.

También niega que el pacto vaya acompañado de la descongelación de los activos iraníes. "Los iraníes no van a recibir dinero en efectivo ni se liberarán fondos simplemente por firmar un acuerdo o asistir a una reunión", ha esgrimido JD Vance en X.

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