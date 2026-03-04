Gisèle Pelicot explica por qué quiere ver a su exmarido: "Necesito encontrarme con él para saber por qué me ha hecho tanto mal"

Los detalles Gisèle Pelicot ha publicado sus memorias, tituladas 'Un himno a la vida', donde narra su caso. Un libro con el que quiere mandar un claro mensaje: "la vergüenza debe cambiar de bando".

El caso de Gisèle Pelicot ha impactado al mundo, y ella ha relatado su experiencia en sus memorias "Un himno a la vida". En ellas, describe cómo descubrió que su esposo la drogaba y violaba, permitiendo que otros también abusaran de ella. Presentó su libro en España, donde fue condecorada por Pedro Sánchez. En una entrevista, explicó que visitó a su exmarido en prisión aún en shock y busca respuestas que no obtuvo en el juicio. Mantiene el apellido Pelicot para preservar el vínculo con su familia. Instó a las mujeres a no sentir vergüenza ni culpa y a hablar sobre la violencia sexual.

El caso de Gisèle Pelicot ha conmocionado al mundo. Ahora, ella ha querido contar todo lo vivido en sus memorias, tituladas 'Un himno a la vida', donde narra cómo se enfrentó al demoledor descubrimiento de que su marido la había estado drogando y violando en secreto a lo largo de una década e invitando a decenas de desconocidos a que también abusaran de ella.

Unas memorias que ha presentado en España, donde se ha sido condecorada por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Durante una entrevista en Cadena Ser, Pelicot ha desvelado como se encuentra ahora, recordando los duros momentos que ha vivido.

Al ser preguntada sobre por qué ha acudido a la cárcel para llevarle ropa a su exmarido después de todo lo que hizo, ella ha confesado que cuando le llevó sus cosas todavía "estaba en estado de shock".

En cuanto a la razón por la que no descarta poder encontrarse de nuevo con él, Gisèle Pelicot ha indicado que durante el juicio nunca se dirigió a su exmarido. "Necesito encontrarme con él para buscar respuestas y preguntarle por qué me ha hecho tanto mal y nos ha traicionado", ha confesado.

De esta forma, ha señalado que espera poder obtener las respuestas que no obtuvo durante el juicio. Además, ha indicado que verle también es una manera de decirle "yo hoy soy mucho más fuerte".

"Él está en una posición más de debilidad, entonces no vamos a tener la misma función, la misma versión. No vamos a ser las mismas personas que hemos estado frecuentando tantísimos años, la huella que él ha dejado en mí. Sí hay cierta huella de la sumisión química, pero solo eso", ha destacado.

Por otro lado, al ser preguntada sobre por qué mantiene el nombre de Gisèle Pelicot, pese a ser el apellido de su exmarido, ha aclarado que lo hace, no para mantener un vínculo con su exmarido, sino para mantenerlo con su familia y nietos, indicando que quiere que vean la cobertura mediática que tiene todo esto.

"Quería es que este apellido se mantuviese de manera pública, tal vez de cierta manera para reequilibrar las cosas para mi familia, que es muy importante para mí. He publicado este libro con este nombre", ha indicado.

"Este apellido me ha hecho mucho daño, pero para mi familia que sigue teniendo este apellido también es importante que yo lo siga manteniendo, especialmente para mis nietos, porque en la escuela cuando están en el recreo, los niños a veces son terribles entre ellos y mis nietos que están en la escuela ahora mismo me dicen: 'Gracias abuela, porque mis profesores cuando hablan de mí están super orgullosos de tener ese apellido. Creo que hemos olvidado quien era el señor Pelicot y hemos recordado mucho más lo que ha hecho la abuela'", ha destacado.

"No tengáis vergüenza"

La francesa ha explicado que su estatus de víctima terminó después del juicio y ha instado a las mujeres que sufren violencia sexual a no tener "vergüenza ni culpa", al tiempo que les ha pedido que "hablen".

"La vergüenza la llevé encima de mí durante todo este juicio y en ese momento fue cuando dije 'la vergüenza debe cambiar de bando' (...) No hace falta aislarse, tienen que estar acompañadas, hablar. No tenemos que tener vergüenza y no somos culpables de absolutamente nada. Cuando eres víctima, te sientes tan, tan culpable. Lo que le quiero decir a todas las mujeres: no tengáis vergüenza y no sois culpables. Hablad", ha indicado durante la presentación de su libro.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.