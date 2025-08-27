EEUU afirma que no ve un "final concluyente" al conflicto entre Israel y Palestina antes de final de año

Ataques israelíes en el hospital Nasser, en Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza

Los detalles El enviado especial de EEUU ha expresado optimismo sobre un plan de Trump para acabar con el conflicto en 2026, pero el presidente ha admitido no ver un final cercano: "Esto lleva mucho tiempo ocurriendo".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, liderará una reunión en la Casa Blanca para tratar la situación en Gaza, según confirmó Steve Witkoff, enviado especial de Washington para Oriente Medio. Aunque no se han detallado los participantes, Witkoff expresó optimismo sobre un plan para resolver el conflicto en 2026, destacando su carácter humanitario. Sin embargo, Trump reconoció en una reunión de gabinete que no ve un "final concluyente" a corto plazo para el conflicto entre Israel y Palestina. Además, Human Rights Watch advirtió que el Ejército estadounidense podría enfrentar consecuencias legales por su apoyo a Israel en operaciones en territorio palestino.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabezará este miércoles en la Casa Blanca una "gran reunión" para abordar la situación en Gaza. Así lo ha confirmado el enviado especial de Washington para Oriente Medio, Steve Witkoff, en una entrevista concedida a la cadena Fox News.

Witkoff ha señalado que el encuentro tendrá lugar en la residencia presidencial, aunque ha evitado precisar qué funcionarios o invitados participarán. Sí ha asegurado, en cambio, que existe "optimismo" respecto a que la Administración Trump logre trazar un camino que permita poner fin al conflicto en 2026. Según ha adelantado, la Casa Blanca dispone de un "plan muy completo" para el enclave palestino: "Creo que mucha gente verá lo sólido y bien intencionado que es. Refleja los motivos humanitarios del presidente Trump", ha afirmado.

Pese a este pronóstico alentador, el propio Trump ha reconocido este el martes, durante una reunión de gabinete que se prolongó por más de tres horas, que no vislumbra un "final concluyente" al conflicto entre Israel y Palestina a corto plazo. La declaración contrastó con el optimismo que había expresado apenas 24 horas antes. "No hay nada concluyente. Esto lleva mucho tiempo ocurriendo", ha admitido al ser consultado por los periodistas sobre la posibilidad de alcanzar acuerdos.

Por otro lado, la organización Human Rights Watch (HRW) ha advertido en un comunicado que el Ejército estadounidense "podría enfrentarse a consecuencias legales" por su apoyo a las fuerzas armadas de Israel en operaciones que, según la ONG, constituyen crímenes de guerra en territorio palestino.