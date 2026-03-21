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Vidas destrozadas por la guerra

El duro relato de una niña superviviente de un ataque de Israel en Líbano: "Me desperté con piedras y escombros encima"

¿Por qué es importante? La guerra destroza vidas. Y no solo la de los fallecidos y sus familiares, sino también la de los heridos y los refugiados que se ven obligados a marcharse de sus casas y dejarlo todo.

Niña herida en Líbano
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Para Marian, un capítulo de su vida se cierra, casi como un acto reflejo. Riega sus plantas y recoge los pocos recuerdos que caben en una maleta. "Regresé a mi casa en los suburbios del sur de Beirut 13 días después de las órdenes de desplazamiento forzoso de Israel", cuenta la joven. Su barrio ahora mismo parece Gaza, aunque a pesar del escenario, ella sigue siendo una 'privilegiada' en Líbano.

Nour, con solo 14 años, es otra de las víctimas de un ataque de Israel en Líbano. "Estaba durmiendo en mi habitación, me desperté y vi que tenía piedras y escombros encima. Gritaba y la gente de fuera también gritaba", recuerda.

A su corta edad, ya sabe lo que es vencer a la muerte, al igual que Zahara, de 12 años: "Sentí como si mi corazón me empujara a gritar con todas mis fuerzas para que viniera la ayuda. Encontré una pequeña abertura, así que metí la pierna por ella y empecé a moverla. Cuando la gente lo vio, vinieron y nos sacaron", relata la pequeña.

Ambas han vuelto a nacer y forman parte de los más de 400 menores heridos en el conflicto. En lo referente a los muertos, la cifra supera ya con creces los 100. Y, mientras, muchos sobreviven en tiendas improvisadas, como Fátima, que se queja de que ni desplazándose el lugar es seguro. "Ahora lo atacan todo. ¿Se imaginan estar durmiendo una tienda de campaña, despertarse y descubrir que han matado a tu marido y a tus hijos?", expresa la mujer.

Hasta el momento, se han acondicionado más de 600 lugares de refugio colectivos, la mayoría escuelas, pero están desbordados. Todos los días llega gente huyendo, miles de vidas paralizadas de nuevo por un conflicto que no parece tener muy próxima su fecha de cierre.

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