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El Golfo, bajo las bombas

¿Hacia dónde avanza la guerra en Irán? Pedro Rodríguez analiza los posibles escenarios del conflicto

¿Qué ha dicho? El profesor de Relaciones Internacionales ha puesto en el foco a un Trump "que no tiene ni credibilidad ni legitimidad" y apunta a que ahora es "Irán quien tiene la iniciativa": "EEUU solo reacciona".

Pedro Rodríguez
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Nuevo día de guerra en Oriente Medio. Nuevo día de hostilidades entre Estados Unidos, Israel e Irán. Nueva jornada que pasa desde que Trump y Netanyahu bombardeasen Teherán. Desde que, a tenor de eso, el país persa reaccionara atacando al resto de países de Golfo hasta llegar a bloquear el Estrecho de Ormuz. Hasta el uso de la economía como arma de guerra con un aumento del precio de los combustibles que afecta a todo el mundo. Y sobre el devenir del conflicto ha hablado Pedro Rodríguez, profesor de Relaciones Internacionales.

Para él, "Trump no tiene ni credibilidad ni legitimidad", después de que el presidente dé por ganada una guerra para la que ha pedido ayuda a unos países a los que hasta hace nada masacraba a aranceles: "No tiene aliados, algo que fue la gran ventaja de EEUU durante la Guerra Fría. El 'America first' es una América más débil y en solitario. La posición de EEUU se debilita mientras que Rusia y China afianzan la suya".

En ese sentido, ha hablado de un cambio en la guerra conforme han ido pasando los días: "Al comienzo, EEUU e Israel tenían la iniciativa. Ahora, pasada la primera fase, lo que hace Estados Unidos es reaccionar. La iniciativa es de Irán, que busca un planteamiento de guerra larga y también multiplicar el coste. Es una escalada horizontal, atacando a países de la OTAN como Turquía y destruyendo la reputación como punto de turismo y de poder de países que supuestamente vivían de la protección estadounidense. La guerra no va de acuerdo a los intereses de Trump".

"Él opera en un presente absoluto. No tiene en cuenta ni el pasado ni el futuro. Ni que haya habido otros presidentes que han cambiado o querido cambiar todo en la región por la fuerza militar cuando les salió como les salió. Tampoco piensa en el futuro. ¿Cómo pudieron no contemplar el cierre del Estrecho de Ormuz?", se ha cuestionado.

El profesor, además, ha comparado la guerra con el golf al que juega Trump: "Lo hace de manera particular. Invoca la opción de volver a repetir un tiro si no le ha salido bien. Aquí eso no va a pasar".

Fue el 28 de febrero cuando Estados Unidos e Israel decidieron bombardear Teherán, acabando con la vida tanto del líder supremo Ali Jamenei como de otros dirigentes del régimen, al igual que con la de más de 150 niñas en un bombardeo a una escuela iraní. Desde entonces, los misiles no han dejado de sobrevolar la región de Oriente Medio, con un Estrecho de Ormuz clave en lo que puede suceder.

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