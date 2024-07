Modi agregó que su país está dispuesto a prestar "cualquier ayuda" para acercar ese fin. "Como amigo suyo, siempre le he dicho que la paz es imprescindible para un futuro brillante para las generaciones futuras, razón por la cual creemos que la guerra no es la solución. La solución no puede pasar por la guerra. Las bombas, los misiles y los fusiles no pueden garantizar la paz, por eso estamos haciendo hincapié en el diálogo", insistió.

Según Modi, quien conversó ayer con Putin durante varias horas en la residencia del jefe del Kremlin a las afueras de Moscú, las partes llegaron al acuerdo de que "hay que establecer la paz lo antes posible". Se trata de la primera visita del primer ministro indio a Rusia desde el inicio de la guerra en Ucrania.