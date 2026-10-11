Devoluciones bajo engaño: migrantes aseguran que son trasladados forzosamente desde Ceuta a Marruecos

Los detalles El diario 'El Mundo' ha desvelado esta información que cuenta con el testimonio de varios migrantes que afirman que les han entregado a la gendarmería de Rabat que, a su vez, les lleva a cientos de kilómetros de sus casas.

'El Mundo' ha revelado que varios migrantes denuncian haber sido devueltos a Marruecos desde Ceuta sin su conocimiento tras ser desalojados de asentamientos. Omar, un migrante, relata que fue llevado a Marruecos desde la playa de El Trampolín, a pesar de que Ángel Víctor Torres afirmó que 1.823 migrantes regresaron voluntariamente. Omar niega haber regresado por voluntad propia y explica que soldados y agentes de seguridad les informaron que serían llevados a campamentos, pero en realidad fueron transportados a la frontera. Una vez en Marruecos, la gendarmería los trasladó a ciudades lejanas. Otros testimonios similares corroboran estas experiencias.

Devoluciones bajo engaño desde Ceuta a Marruecos. 'El Mundo' ha desvelado este domingo que varios migrantes denuncian que han sido llevados de vuelta al país africano sin saberlo después de haber sido desalojados de los asentamientos de la ciudad autónoma.

El citado medio de comunicación ha recopilado testimonios de varios de los migrantes que se encuentran de vuelta a Marruecos. Omar (nombre ficticio) es uno de ellos. Él se encontraba en la playa de El Trampolín cuando esta fue desalojada y ha vuelto a Marruecos.

Él es uno de los 1.823 migrantes que Ángel Víctor Torres aseguró que habían decidido regresar voluntariamente a Ceuta tras el desalojo. No obstante, él niega que haya sido voluntario: "Me devolvieron a Marruecos. Volví el domingo".

"El domingo por la mañana vinieron soldados y agentes de seguridad y nos rodearon. Nos dijeron que nos iban a tomar las huellas y que después nos llevarían a los campamentos, pero antes de eso nos metieron en unos autobuses y nos llevaron directamente hacia la frontera. Después nos dijeron que Marruecos había llegado a un acuerdo con España para devolver a todos los migrantes. Y así terminó el sueño", asegura en declaraciones a 'El Mundo' detallando que ese acuerdo se lo comunicaron los propios agentes españoles.

Según su testimonio, se montaron en un autobús que les iba a llevar al CATE, pero su dirección final fue la frontera. Y no solo eso, sino que estando ya en Marruecos, la gendarmería de Rabat los llevó a "ciudades alejadas" de las que vivían antes de su llegada a España.

Como él, el citado medio ha recogido otros dos testimonios que aseveran historias muy similares, con los migrantes subiéndose a un autobús dirección al CATE y que acabó con ellos a cientos de kilómetros (en algunos casos a más de 600) de las que eran sus ciudades en el país vecino.

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