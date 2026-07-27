Detienen a una persona por un tiroteo en Seattle que deja "múltiples" víctimas

Los detalles El tiroteo ocurrió durante el festival Bite of Seattle, uno de los eventos públicos más grandes de la ciudad. Las autoridades hablan de al menos dos personas muertas y cinco heridas tras el ataque.

La Policía de Seattle detuvo a un sospechoso tras un tiroteo ocurrido en el Seattle Center durante el festival Bite of Seattle, dejando varias víctimas, algunas mortales. La alcaldesa Katie Wilson agradeció a los agentes y expresó su atención hacia las víctimas y sus familias. Aunque no se precisó el número de fallecidos, se reportaron al menos dos muertos y cinco heridos. Wilson condenó el "acto de violencia atroz" y prometió transparencia en la investigación. Este incidente se suma a los 268 tiroteos masivos registrados en Estados Unidos este año, según Gun Violence Archive.

La Policía de la ciudad de Seattle, en el noroeste de Estados Unidos, ha detenido a una persona por un tiroteo que ha tenido lugar este domingo en dicho lugar, a causa del cual se han registrado "múltiples víctimas", algunas de ellas mortales.

"Quiero dar las gracias a los agentes de la Policía de Seattle que acudieron al lugar de los hechos y detuvieron a un sospechoso", ha manifestado la oficina de la alcaldesa de la ciudad, Katie Wilson, en un comunicado en el cual ha señalado que esta noche toda su atención está focalizada "en las personas que han perdido la vida, en quienes luchan por recuperarse y en las familias que están a su lado".

Pese a que la regidora de la ciudad no ha especificado el número de fallecidos, ni tampoco el de personas heridas, la Policía de Seattle ha informado de la existencia de "múltiples víctimas" derivadas del tiroteo registrado en el Seattle Center, hablando en un primer momento de al menos dos personas muertas y cinco heridas.

Apenas unos instantes después de que fueran escuchados los disparos, el cuerpo policial publicó un comunicado en redes en el cual instó a la ciudadanía a evitar esa zona en la cual, según medios estadounidenses como la CNN, se estaba celebrando el festival Bite of Seattle, uno de los eventos públicos más grandes de la ciudad, a poca distancia de la icónica Aguja Espacial, emblemática torre de la ciudad.

"La violencia armada cambia a las familias para siempre. Su trauma va mucho más allá de las personas alcanzadas por las balas. En los próximos días determinaremos lo que ha ocurrido y seremos transparentes con la ciudadanía sobre lo que hayamos averiguado", ha aseverado Wilson calificando lo sucedido de "acto de violencia atroz".

Estados Unidos ha registrado este año 268 tiroteos masivos, que han involucrado a cuatro víctimas o más sin contar al atacante, de acuerdo con el conteo de la organización civil Gun Violence Archive (GVA).

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