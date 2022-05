Un niño de tan solo 10 años era detenido este sábado por supuestamente amenazar con llevar a cabo un tiroteo masivo en el Condado de Lee, en Florida.

En un comunicado, la Oficina del Sheriff informaba de que había tenido conocimiento de un mensaje de texto amenazante enviado por un alumno de quinto curso de la Escuela Primaria Patriot en Cabo Coral.

De acuerdo con la nota, los investigadores interrogaron al menor, identificado como Daniel Issac Marquez y nacido en 2011, que fue acusado de llevar a cabo una amenaza por escrito para cometer un tiroteo masivo.

El sheriff, Carmine Marceno, ha aseverado que el comportamiento del estudiante es "repugnante, especialmente tras la reciente tragedia en Uvalde, Texas", en alusión al tiroteo que perpetró allí un joven de 18 años la semana pasada en un colegio donde asesinó a 19 niños y dos profesoras.

"Ahora mismo no es el momento de actuar como un pequeño delincuente. No es divertido", ha agregado Marceno, que no obstante ha apuntado que la amenaza era falsa: "Este niño ha lanzado una amenaza falsa y ahora está experimentando consecuencias reales", concluye la nota.

La Oficina del Sheriff asimismo ha compartido un vídeo en el que puede verse al menor siendo conducido por un agente a un coche policial: