Detienen en Alemania a tres miembros de Hamás bajo sospecha de planear un atentado en el país

El contexto Se sospecha que están involucrados en la adquisición de armas de fuego para Hamás y que iban a atacar instituciones judías.

Las autoridades alemanas han arrestado en Berlín a tres presuntos agentes extranjeros de Hamás que, según creen, estaban preparando atentar contra instituciones judías en el país, según informaron los fiscales a 'Reuters' el miércoles.

La Fiscalía ha indicado que sospecha que los tres hombres están involucrados en la adquisición de armas de fuego y municiones para Hamás, destinadas a ser utilizadas en asesinatos. Durante un registro, se encontraron varias armas, incluido un fusil AK-47, y municiones.

Los detenidos han sido identificados como Abed Al G., Wael FM y Ahmad I.. Según 'AP News', dos de ellos son ciudadanos alemanes y el tercero nació en Líbano.

Está previsto que el jueves comparezcan ante el tribunal para que el juez determine si mantenerles en prisión preventiva hasta el juicio.

En febrero, cuatro miembros de Hamás sospechosos de planear atentados contra instituciones judías en Europa fueron juzgados en Berlín, en lo que la Fiscalía describió como el primer caso judicial contra militantes del grupo islamista en Alemania.

*Noticia en actualización.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.