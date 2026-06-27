Ahora

EN DIRECTO

Sigue la última hora tras los terremotos de Venezuela

De 17 años

Detenido en Tailandia un hombre acusado de matar a una menor de edad y ocultarla en una maleta

Los detalles Según su relato, él y la mujer discutieron y ella sacó un cuchillo y exigió más dinero por su tiempo, momento en el que él la agarró por el cuello para defenderse.

Imagen de las cámaras de seguridad que muestran al hombre con la maleta donde estaría la mujer asesinada en Tailandia Imagen de las cámaras de seguridad que muestran al hombre con la maleta donde estaría la mujer asesinada en TailandialaSexta / Redes
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La Policía de Tailandia ha detenido este sábado a un australiano de 45 años de edad, acusado de matar a una adolescente de 17 años y ocultar su cuerpo dentro de una maleta, según han informado las autoridades de Pattaya, la turística ciudad costera situada a dos horas de Bangkok.

En un informe difundido en Facebook, la Policía de Pattaya ha detallado que el hombre fue arrestado a la 1:15 hora local en el aeropuerto de Suvarnabhumi, el principal del país y que sirve a Bangkok, cuando intentaba abandonar Tailandia. Las autoridades aseguran tener pruebas contundentes contra el australiano, incluidas grabaciones de cámaras de seguridad de un condominio que lo muestran cuando entraba con la adolescente y, tiempo después, salía solo y "arrastrando una maleta grande".

Siguiendo imágenes de otras cámaras de seguridad, indica el escrito, agentes de la Policía llegaron hasta una zona cercana al turístico Mercado Flotante de Pattaya, situado junto a las vías del tren, donde el hombre habría abandonado la maleta. "En el interior de la maleta encontraron el cuerpo de la víctima", subraya el reporte.

El australiano, a quien la Policía señala como responsable de "un brutal caso de asesinato y ocultamiento de cadáver", ha sido puesto bajo custodia legal a la espera de que inicie su proceso judicial. Según su relato, él y la mujer se encontraron cerca de su condominio y él accedió a pagar 1.000 baht por su tiempo, pero una vez que estuvieron en su habitación, ella dijo que estaba menstruando y él ofreció 500 baht en su lugar. Los dos discutieron y, según su versión, ella sacó un cuchillo y exigió más dinero, momento en el que él la agarró por el cuello para defenderse y que nunca tuvo la intención de matarla.

Posteriormente, reconoce que metió su cuerpo en la maleta, condujo una motocicleta para arrojarla, regresó a su habitación por su equipaje y luego fue al aeropuerto. Ahora bien, la Policía recoge que su relato es por el momento solo su afirmación y que esperan a la autopsia para esclarecer lo sucedido.

El asesinato premeditado en Tailandia es castigado hasta con cadena perpetua o pena de muerte, aunque esta última sentencia no suele aplicarse o cumplirse en el país, que no ejecuta a ningún prisionero desde 2018. El Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio de Australia ha confirmado a la cadena pública del país oceánico 'ABC' que estaba prestando asistencia consular al detenido.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Los audios de Page en el Comité Federal del PSOE: "Falta autocrítica; no hay que tener miedo a ir a elecciones"
  2. Los familiares de los españoles desaparecidos en Venezuela tratan de mantener la esperanza: "Indicaron que se escuchan voces que están pidiendo ayuda"
  3. Fuego cruzado en Oriente Medio: Irán ataca posiciones de EEUU en respuesta a su ofensiva en el estrecho de Ormuz
  4. Ofrecer falsos alquileres temporales, la indignante estrategia que siguen algunos caseros para "evitar la regulación"
  5. Investigan como asesinato machista la muerte a puñaladas de una mujer en Mairena del Aljarafe, Sevilla
  6. Cero neurólogos en Teruel : el caso de Pilar y una odisea de dos años para diagnosticar el Parkinson