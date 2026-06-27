Detenido en Tailandia un hombre acusado de matar a una menor de edad y ocultarla en una maleta

Imagen de las cámaras de seguridad que muestran al hombre con la maleta donde estaría la mujer asesinada en Tailandia

Los detalles Según su relato, él y la mujer discutieron y ella sacó un cuchillo y exigió más dinero por su tiempo, momento en el que él la agarró por el cuello para defenderse.

La Policía de Tailandia ha detenido a un australiano de 45 años acusado de asesinar a una adolescente de 17 años y ocultar su cuerpo en una maleta. El arresto ocurrió en el aeropuerto de Suvarnabhumi cuando intentaba salir del país. Las autoridades poseen pruebas contundentes, incluidas grabaciones de cámaras de seguridad que muestran al hombre con la víctima y luego arrastrando una maleta. El cuerpo fue hallado cerca del Mercado Flotante de Pattaya. El detenido alega defensa propia tras una discusión con la joven. La Policía espera la autopsia para esclarecer los hechos, mientras Australia brinda asistencia consular.

La Policía de Tailandia ha detenido este sábado a un australiano de 45 años de edad, acusado de matar a una adolescente de 17 años y ocultar su cuerpo dentro de una maleta, según han informado las autoridades de Pattaya, la turística ciudad costera situada a dos horas de Bangkok.

En un informe difundido en Facebook, la Policía de Pattaya ha detallado que el hombre fue arrestado a la 1:15 hora local en el aeropuerto de Suvarnabhumi, el principal del país y que sirve a Bangkok, cuando intentaba abandonar Tailandia. Las autoridades aseguran tener pruebas contundentes contra el australiano, incluidas grabaciones de cámaras de seguridad de un condominio que lo muestran cuando entraba con la adolescente y, tiempo después, salía solo y "arrastrando una maleta grande".

Siguiendo imágenes de otras cámaras de seguridad, indica el escrito, agentes de la Policía llegaron hasta una zona cercana al turístico Mercado Flotante de Pattaya, situado junto a las vías del tren, donde el hombre habría abandonado la maleta. "En el interior de la maleta encontraron el cuerpo de la víctima", subraya el reporte.

El australiano, a quien la Policía señala como responsable de "un brutal caso de asesinato y ocultamiento de cadáver", ha sido puesto bajo custodia legal a la espera de que inicie su proceso judicial. Según su relato, él y la mujer se encontraron cerca de su condominio y él accedió a pagar 1.000 baht por su tiempo, pero una vez que estuvieron en su habitación, ella dijo que estaba menstruando y él ofreció 500 baht en su lugar. Los dos discutieron y, según su versión, ella sacó un cuchillo y exigió más dinero, momento en el que él la agarró por el cuello para defenderse y que nunca tuvo la intención de matarla.

Posteriormente, reconoce que metió su cuerpo en la maleta, condujo una motocicleta para arrojarla, regresó a su habitación por su equipaje y luego fue al aeropuerto. Ahora bien, la Policía recoge que su relato es por el momento solo su afirmación y que esperan a la autopsia para esclarecer lo sucedido.

El asesinato premeditado en Tailandia es castigado hasta con cadena perpetua o pena de muerte, aunque esta última sentencia no suele aplicarse o cumplirse en el país, que no ejecuta a ningún prisionero desde 2018. El Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio de Australia ha confirmado a la cadena pública del país oceánico 'ABC' que estaba prestando asistencia consular al detenido.

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