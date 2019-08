Un hombre ha sido detenido tras apuñalar a una mujer en el centro de Sídney (Australia) e intentar atacar con un cuchillo a múltiples personas más, según ha confirmado la Policía australiana, que investiga también el hallazgo de un cadáver en una edificio cercano por su posible relación con el presunto agresor. La mujer herida ha sido trasladada a un hospital con una herida en la espalda y se encuentra estable.

La Policía señaló que desconoce el motivo del ataque, aunque aseguró que parece fue "sin provocación" previa y que continúan investigando. El sospechoso fue reducido por un grupo de transeúntes con sillas, barras metálica y cajas, y posteriormente fue arrestado por los agentes de Policía, según muestran fotos y vídeos en las redes sociales.

"Hasta el momento no hay otros heridos que podemos confirmar. El sospechoso ha intentado apuñalar a varias personas. Esos intentos afortunadamente no tuvieron éxito", apuntó el superintendente Gavin Wood a los medios. "El agresor estaba solo y por el momento no pensamos que tenga cómplices", ha explicado Wood, que ha dado por superada la "amenaza" y ha descrito como "héroes" a los ciudadanos "valientes" que intervinieron.

Un agente de la Policía declaró a la prensa que el sospechoso actuó solo y precisó que se han establecido "múltiples escenas del crimen" tras este "serio incidente" que ha obligado al cierre de esta concurrida parte de la ciudad llena de oficinas y negocios.

El primer ministro de Australia, Scott Morrison, ha condenado el "ataque violento" y ha alabado las "acciones valientes" de los ciudadanos presentes en la zona y que fueron capaces de frenar al agresor, cuya identidad no ha trascendido por el momento. "No se ha determinado aún las razones de este ataque y la Policía sigue las investigaciones", ha afirmado en Twitter.