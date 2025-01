Detenida una mujer por raptar a una bebé recién nacida en un hospital de Italia

Una mujer de 51 años ha sido detenida después de secuestrar a una recién nacida el pasado martes en el hospital de Sacro Cuore de Cosenza, un municipio calabrés situado al sur de Italia. La pequeña ha sido devuelta sana y salva a sus padres tras cuatro horas de angustia.

Según informa el canal público de televisión italiana, Rai, la mujer había fingido el embarazo durante nueve meses y había comunicado a su familia y amigos que estaba esperando un niño al que iban a llamar Ansel.

En las cámaras de seguridad del hospital se ve cómo una pareja con un carrito de bebé llega a la clínica sobre las 18:30 horas. Tras esto, la pareja de la secuestradora, un hombre de 43 años de origen senegalés, se queda en la recepción esperando a que su novia robara al bebé.

Vestida de enfermera y con una mascarilla quirúrgica cubriéndole la cara, la mujer se adentró en el área de ginecología para llevarse a la pequeña Sofía, de tan solo un día de vida. Se encontraba en brazos de su abuela cuando llegó la falsa enfermera diciendo que se la tenía que llevar a pediatría, además de lavarla y cambiarla. Al ver que no regresaban con la recién nacida, preocupados, sus padres dieron la voz de alarma al hospital.

En las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del hospital y que se difundieron en redes sociales, se ve cómo una mujer con aspecto juvenil vestida de enfermera logra hacerse con la niña y se la lleva en brazos hasta el hall del hospital. Allí la introduce en un carrito de bebé y se montan en un coche gris para abandonar el municipio.

Al verlo, las fuerzas del orden italianas establecieron un sistema de coordinación para cercar Cosenza y dar con el paradero de la niña. Con este fin, bloquearon todas las vías de salida del municipio. Aunque los raptores consiguieron salir antes.

Tras identificar a la pareja de secuestradores, la Policía italiana se desplazó hasta el domicilio donde residen -en un municipio cercano al hospital de Cosenza-. Allí se encontraron un lazo azul en la puerta celebrando la llegada del nuevo integrante de la familia y una fiesta de bienvenida del bebé. Los amigos y familiares que se encontraban en esta celebración, ignorantes de lo que estaba sucediendo, confirmaron a medios locales que la mujer había estado diciendo que estaba embarazada de un niño. De ahí que encontraran a la pequeña Sofía envuelta en una manta azul y vestida con ropa del mismo color.

Tras cuatro horas de auténtica pesadilla, la pequeña Sofía fue devuelta sana y salva a sus padres.

Según han relatado fuentes cercanas a la pareja a medios italianos, ambos estaban obsesionados con la idea de tener un niño y, como ella no podía tenerlos, decidieron robar uno en el hospital. Estos mismos medios de comunicación indicaron que la mujer, antes de raptar a la niña, se habría introducido en otra habitación en la que sí había un niño recién nacido.

De hecho, ellos mismos celebraron en redes sociales con una imagen de la manita del bebé la llegada de su falso hijo y la acompañaron con el siguiente texto: "Después de tanta espera, nuestro milagro ha llegado. A las 20 horas de hoy ha nacido Ansel. ¡Mamá y papá te amamos!", escribían en sus perfiles.

"Fue mi suegra quien sospechó"

Horas después de recuperar a su pequeña, el padre de la criatura raptada ha hablado con la prensa italiana y ha asegurado que "ha sido precioso poder volver a abrazar" a su hija y que "nunca antes" habían "visto, ni escuchado nombrar" a la pareja de secuestradores.

Asimismo, ha indicado que fue su suegra quien comenzó a sospechar que algo estaba sucediendo. "Cuando entró en la habitación estábamos todos juntos, mi mujer, mi suegra, mi hijo de cuatro años y yo. Y ha sido mi suegra quien ha empezado a tener la sospecha porque no habíamos visto nunca antes a la enfermera", ha explica. Tras esto, ha agregado que la mujer se presentó "serena", por lo que no sospecharon nada. "No había nada de extraño", ha agregado.