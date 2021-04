Una investigación llevada a cabo por la policía de Reino Unido ha permitido descubrir un grupo de chat de la aplicación móvil Instagram cuyo nombre hacía referencia al suicidio, según detalla la BBC.

En este grupo, había 12 menores de entre 12 y 16 años, de las cuales tres desaparecieron y fueron encontradas gravemente malheridas en Londres. Según el medio británico, el informe policial acerca de este chat grupal detalla que ayudó a incrementar las ideas suicidas entre los jóvenes involucrados, llevando a "crisis suicidas y autolesiones graves".

La investigación explotó cuando esas tres niñas, que viajaron en tren desde distintos puntos para encontrarse en Londres, fueron hospitalizadas debido a su estado de salud, recibiendo un tratamiento de emergencia.

Una de las menores reconoció que se conocieron en línea y que hablaron sobre el suicidio. Las autoridades lograron identificar a las 12 jóvenes, aunque siete de ellas presentaban autolesiones.

El título del chat grupal de Instagram, que afirma que no se han roto sus reglas, hace referencia a las palabras 'suicidio' y 'desaparición'. La compañía no ha eliminado dicho chat porque defiende que el contenido de los mensajes que ahí se publican no violan sus términos y condiciones.

En un comunicado, un portavoz de Instagram asegura que están cooperando con las autoridades. "No permitimos la publicación de contenido gráfico o que invite al suicidio o a autolesionarse", agregan.