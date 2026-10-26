Ahora

Según el 'Wall Street Journal'

Trump anima a Orbán a presentarse como nuevo secretario general de la ONU, con el posible respaldo de Rusia y China

Los detalles Según el 'Wall Street Journal', se trataría de un candidato conjunto de Estados Unidos, Rusia y China para sustituir a Antonio Guterres.

El presidente Donald Trump estrecha la mano del ex primer ministro de Hungría, Viktor Orbán en una imagen de archivo El presidente Donald Trump estrecha la mano del ex primer ministro de Hungría, Viktor Orbán en una imagen de archivoAgencia AP
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La Casa Blanca ha animado al ex primer ministro húngaro Viktor Orbán a que se presente al cargo de secretario general de la ONU. Según el 'Wall Street Journal', se trataría de un candidato conjunto de Estados Unidos, Rusia y China para sustituir a Antonio Guterres.

El medio señala que responsables de la Administración de Trump han impulsado la idea de un candidato conjunto de Estados Unidos, Rusia y China. Fuentes de los tres países también han confirmado que el Gobierno de Donald Trump respalda a Viktor Orbán para el puesto de secretario general de la ONU.

Según la información del diario, aunque el plan aún no se ha cerrado, la idea es que Orbán sea el candidato conjunto de los tres países. "Si Estados Unidos, Rusia y China quieren lo mismo en el Consejo de Seguridad de la ONU, por lo general lo consiguen", han señalado al diario un responsable estadounidense y otro funcionario de un segundo país.

El segundo mandato de cinco años del actual secretario general, António Guterres, concluye el 31 de diciembre. Según el procedimiento de selección de la ONU, en el Consejo de Seguridad se necesitan al menos nueve votos a favor y ninguno de los cinco miembros permanentes puede ejercer su veto.

Tras la recomendación, es la Asamblea General quien nombra al secretario general. Además, Francia y el Reino Unido podrían bloquear la recomendación incluso si Estados Unidos, Rusia y China apostarán por Orbán.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Lula gana las elecciones en Brasil con una remontada inédita ante un Flávio Bolsonaro que no acepta los resultados
  2. Cuenta atrás para el cierre de listas del 29N: PP y Vox apuran la negociación en el Senado y la izquierda llega con el reparto hecho
  3. El Govern asegura que los Mossos pedirán judicialmente poder rastrear el origen de las entidades tras los disturbios en Barcelona
  4. Baño de masas de María Corina Machado en su regreso a una Venezuela que pide elecciones
  5. Al menos nueve de los 87 heridos en el accidente de un autobús en Fogars de Montclús están críticos
  6. El Madrid de Mourinho y Mbappé asalta el Camp Nou en un Clásico tremendo