Trump anima a Orbán a presentarse como nuevo secretario general de la ONU, con el posible respaldo de Rusia y China

El presidente Donald Trump estrecha la mano del ex primer ministro de Hungría, Viktor Orbán en una imagen de archivo

Los detalles Según el 'Wall Street Journal', se trataría de un candidato conjunto de Estados Unidos, Rusia y China para sustituir a Antonio Guterres.

La Casa Blanca ha propuesto al ex primer ministro húngaro Viktor Orbán como candidato a secretario general de la ONU, según el 'Wall Street Journal'. Estados Unidos, Rusia y China apoyarían conjuntamente su candidatura para reemplazar a António Guterres. Fuentes de estos países han confirmado el respaldo del Gobierno de Trump a Orbán. Aunque el plan no está finalizado, se espera que Orbán sea el candidato conjunto. El mandato de Guterres concluye el 31 de diciembre, y el Consejo de Seguridad de la ONU requiere al menos nueve votos favorables sin veto de los cinco miembros permanentes. Francia y el Reino Unido podrían bloquear la recomendación.

La Casa Blanca ha animado al ex primer ministro húngaro Viktor Orbán a que se presente al cargo de secretario general de la ONU. Según el 'Wall Street Journal', se trataría de un candidato conjunto de Estados Unidos, Rusia y China para sustituir a Antonio Guterres.

El medio señala que responsables de la Administración de Trump han impulsado la idea de un candidato conjunto de Estados Unidos, Rusia y China. Fuentes de los tres países también han confirmado que el Gobierno de Donald Trump respalda a Viktor Orbán para el puesto de secretario general de la ONU.

Según la información del diario, aunque el plan aún no se ha cerrado, la idea es que Orbán sea el candidato conjunto de los tres países. "Si Estados Unidos, Rusia y China quieren lo mismo en el Consejo de Seguridad de la ONU, por lo general lo consiguen", han señalado al diario un responsable estadounidense y otro funcionario de un segundo país.

El segundo mandato de cinco años del actual secretario general, António Guterres, concluye el 31 de diciembre. Según el procedimiento de selección de la ONU, en el Consejo de Seguridad se necesitan al menos nueve votos a favor y ninguno de los cinco miembros permanentes puede ejercer su veto.

Tras la recomendación, es la Asamblea General quien nombra al secretario general. Además, Francia y el Reino Unido podrían bloquear la recomendación incluso si Estados Unidos, Rusia y China apostarán por Orbán.

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