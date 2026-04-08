La delirante afirmación de un miembro del Gobierno de Trump: asegura haberse teletransportado en varias ocasiones

Los detalles Gregg Phillips, alto funcionario de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), asegura que ha logrado teletransportarse hasta en dos ocasiones, aunque no hay pruebas ni testigos.

Gregg Phillips, alto funcionario de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) bajo el gobierno de Donald Trump, ha sorprendido al afirmar que se ha teletransportado en varias ocasiones. Según Phillips, mientras hablaba por teléfono, apareció a 40 millas de distancia en una zanja fuera de una iglesia bautista. También relata que, al ir a un Waffle House por comida, terminó en otro a 50 millas de distancia. Conocido por ser un conspiracionista MAGA y negacionista de la derrota de Trump, fue encarcelado por acusaciones infundadas de fraude electoral. El New York Times investigó sus afirmaciones de teletransportación, sin encontrar evidencia alguna.

Gregg Phillips es el encargado de coordinar a los equipos que dan respuesta en momentos de desastre en Estados Unidos, y es que fue nombrado alto funcionario de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

Ahora, este miembro del Gobierno de Donald Trump asegura que se ha teletransportado en más de una ocasión. "Estaba al teléfono y aparecí a unas 40 millas de distancia, en una zanja fuera de una iglesia bautista en un pueblito pequeño, justo donde cruzas la frontera", señala.

Trump le eligió para luchas contra desastres climáticos e incendios. Ahora, sorprende con estas declaraciones, destacando que también logró "teletransportarse" una vez que estaba con sus hijos. "Les dije que iba a ir a un Waffle House a por comida y terminé en un Waffle House a unas 50 millas de donde estaba", destaca.

Gregg Phillips es un conspiracionista MAGA, involucrado en casos de corrupción, agresivo y, por lo que dice, con poderes.

Periodistas del New York Times acudieron al sitio donde supuestamente se había teletransportado. Investigaron, preguntaron a empleados y clientes habituales, y allí nadie había visto nada. Ni a Gregg Phillips ni nada extraño.

Negacionista también de la derrota de Trump, aseguró tener pruebas de amaño electoral. "Nadie tiene más vídeos que nosotros. Nadie tiene más datos de teléfonos móviles", señaló en ese momento, unas acusaciones por las que acabó entrando la cárcel.

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