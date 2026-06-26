Daniel Arroyo, analista de operaciones de emergencias, sobre los desaparecidos tras los terremotos en Venezuela: "Hay que luchar aunque pasen las horas"

El experto explica en Más Vale Tarde que los rescates de personas que llevan muchas horas atrapadas no son fruto del azar, sino de un fenómeno conocido por los especialistas como los ' nidos de vida ' .

Las imágenes de personas rescatadas con vida horas, e incluso días, después de los terremotos que azotaron Venezuela siguen sorprendiendo al mundo. A medida que avanzan las labores de búsqueda, cada superviviente encontrado bajo los escombros se convierte en un motivo de esperanza. Sin embargo, ¿cómo es posible que alguien permanezca con vida tras pasar más de 30 horas sepultado?

Daniel Arroyo, analista e instructor de operaciones de emergencias, explica en Más Vale Tarde que estos rescates no son fruto del azar, sino de un fenómeno conocido por los especialistas como los 'nidos de vida'. Según explica Arroyo, cuando un edificio se derrumba no siempre colapsa por completo. En ocasiones, la forma en la que caen los forjados y las paredes genera pequeños espacios protegidos donde algunas personas pueden quedar atrapadas sin ser aplastadas.

"Cuando se producen los derrumbes se generan lo que llamamos 'nidos de vida'. Es en esos espacios donde se encuentran estas personas y, sobre todo, los niños, que son muy propensos a sobrevivir en esa situación hasta que llegan los equipos de rescate", señala. "Hay que luchar aunque pasen las horas", ha añadido.

Precisamente uno de esos casos ha sido el de un hombre que logró ser rescatado con vida tras permanecer cerca de 30 horas bajo los escombros. Los equipos de emergencia consiguieron liberarlo utilizando herramientas manuales mientras era recibido entre aplausos por los presentes.

En muchos de los rescates puede verse cómo los operarios detienen la maquinaria y permanecen completamente en silencio sobre los montones de escombros. El objetivo es escuchar cualquier golpe, grito o señal procedente del interior que permita localizar con precisión a posibles supervivientes antes de continuar con las tareas de excavación.

Ofrecer agua, ¿sí o no?

Aunque a partir de las 48 o 72 horas las posibilidades de encontrar personas con vida disminuyen considerablemente, los especialistas recuerdan que estos 'nidos de vida' pueden prolongar la supervivencia durante más tiempo del esperado. Una de las imágenes más habituales tras un rescate es la de vecinos o voluntarios ofreciendo agua a la víctima nada más salir de entre los escombros. Sin embargo, hacerlo sin valorar previamente su estado puede no ser la mejor opción.

Arroyo explica que la hidratación es esencial, pero debe realizarse con precaución.No obstante, insiste en que lo más importante es que la asistencia sanitaria llegue cuanto antes ya que los equipos especializados que intervienen en grandes catástrofes no están formados únicamente por rescatadores. También incorporan médicos, enfermeros y personal sanitario preparado para actuar incluso antes de liberar completamente a la víctima.

Según explica Arroyo, estos profesionales colocan vías intravenosas para administrar suero y medicamentos mientras la persona sigue atrapada. "Es una forma de hidratar al paciente y, además, de administrar fármacos contra el dolor y preparar el tratamiento frente al síndrome de aplastamiento, que puede aparecer tras permanecer muchas horas bajo el peso de los escombros", señala.

Este síndrome puede desencadenar graves complicaciones cuando se libera de forma repentina la presión ejercida sobre los músculos, por lo que requiere atención médica inmediata. El experto subraya que precisamente por estos riesgos los rescates deben ser realizados por equipos especializados. "En España tenemos equipos muy bien entrenados para este tipo de emergencias", concluye.

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