Viajar en los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) será gratis los días 29 y 30 de junio durante la celebración de la cumbre de la OTAN pese a que el Gobierno municipal recomienda no desplazarse si no es estrictamente necesario. El servicio será gratuito "para facilitar a las personas que se tengan que mover, aunque es mejor no moverse en la ciudad", según señaló el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien aseguró que "hay que tener en cuenta las restricciones que va a haber en un radio de tres kilómetros de Ifema" y que "el paseo de la Castellana va a estar prácticamente cortado y bloqueado".