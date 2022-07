El juicio entre Elon Musk y Twitter ya tiene fecha. El proceso arrancará el 17 de octubre y está previsto que dure hasta el 21 de ese mismo mes, tal y como ha confirmado la jueza Kathaleen McCormick de Delaware.

Aunque el multimillonario, que se ha hechado atrás con la compra de la red social, había solicitado que el juicio se celebrase en febrero, la jueza ha dado la razón a la compañía que pedía acelerar el juicio y programarlo para septiembre.

Twitter había alegado que el acuerdo para comprar la compañía debía ser antes del 24 de octubre y que el daño que provocaba la marcha atrás de la compra va siendo "irreparable" según pasa el tiempo.

Con este juicio se pondrá fin a una de las compras tecnológicas más conflictivas. Elon Musk, fundador y consejero delegado de Tesla, se convirtió el pasado 4 de abril en el máximo accionista de Twitter llegando a ofrecer pagar 44.000 millones de dólares por la compañía, un precio más elevado que al que estaba en el mercado la red social.

Pero pronto empezó a levantar sospechas y a amenazar con "no consumar" su compra de Twitter si no le daban el número real de cuentas falsas y 'spam' hasta que finalmente a principios de julio decidió cancelar la compra. El multimillonario alegó que la tecnológica hizo declaraciones "falsas y engañosas" al firmar el acuerdo y que no le ha facilitado la información que necesita.

Fue entonces cuando Twitter denunció a Elon Musk para forzarlo a comprar la empresa.