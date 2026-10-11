La crecida de más de ocho metros de un río arrasa un pueblo y deja varios desaparecidos en Nepal

Los detalles Las imágenes son impactantes. En ellas, se puede ver cómo la tromba de agua arrasa todo a su paso, incluidos varios edificios y un puente que desaparece por completo en cuestión de segundos.

Una repentina crecida del río en el distrito de Gorkha, Nepal, ha devastado un pueblo, dejando varios desaparecidos. Las imágenes muestran un mar de lodo desbordando el río y arrasando todo a su paso, incluyendo un puente que ha sido partido por la mitad por la fuerza del agua. La crecida, de hasta ocho metros, ha destruido edificios y afectado a numerosos vecinos, obligando a muchos a refugiarse en zonas altas de la montaña y a ser evacuados. Hasta ahora, se reportan alrededor de 40 casas destruidas y al menos cinco personas desaparecidas. Las fuerzas de seguridad continúan con las labores de rescate, mientras que no se han registrado víctimas mortales. Esta riada ocurre un mes después de las inundaciones en Nepal que causaron casi 1.500 muertes y dejaron más de 5.000 desaparecidos.

La repentina crecida de un río en Nepal ha arrasado un pueblo y ha dejado varios desaparecidos. Las imágenes son sobrecogedoras, con un mar de lodo que atraviesa el valle y desborda un río en el distrito de Gorkha, en Nepal.

La tromba de agua, que ha arrasado todo a su paso, ha llegado hasta un pueblo, donde muchos vecinos se han visto afectados. Además, la repentina crecida, de hasta ocho metros, ha destrozado edificios y ha derrumbado un puente, que ha desaparecido por completo. Tal y como se puede ver en el vídeo principal que acompaña a la noticia, se ha partido por la mitad por la presión y la fuerza del agua.

Mientras, decenas de personas han intentado resguardarse en zonas altas de la montaña, aunque muchas han tenido que ser evacuadas.

El resultado ha sido alrededor de 40 casas arrasadas y al menos cinco desaparecidos. Por el momento, no se han registrado víctimas mortales y las fuerzas de seguridad trabajan en las labores de rescate.

La riada llega un mes después de las enormes inundaciones en Nepal que causaron la muerte de casi 1.500 personas y dejaron más de 5.000 desaparecidos.

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