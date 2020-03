Exclusiva Josep Pedrerol: los futbolistas podrían negarse a jugar

Nuevo revés en el mundo del fútbol por la propagación del coronavirus. Según ha contado en exclusiva Josep Pedrerol, la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ha asegurado que hay futbolistas podrían negarse a jugar, incluso a puerta cerrada, si no se garantiza su seguridad. "Los jugadores del Sevilla están asustados y no quieren jugar el próximo partido, incluso un especialista ha tenido que acudir al vestuario a tranquilizarlos. Se pueden plantar y no jugar los próximos partidos", ha explicado el presentador.