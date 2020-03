El brote de coronavirus se sigue propagando por nuestro país. Los positivos se acercan al millar, en concreto son 917, y las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas han detectado el fallecimiento de 25 personas con la infección.

La comunidad más afectada es Madrid, que ha registrado 16 muertes y 436 contagiados, duplicando ambas cifras en solo 24 horas. Le sigue el País Vasco con 106 infectados y cinco muertos y Cataluña, con 78 positivos y un deceso.

"Hemos atendido a 1.800 personas y actualmente tenemos 436 contagios, el 5% la evolución son los que acaban en la UCI, el 15% un poco menos graves y el 80% leves. De momento, seguimos en la línea de coordinación con el Gobierno", ha señalado Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

En el País Vasco se han cancelado las clases en tres colegios tras detectar casos en los centros

De momento, el Ministerio de Sanidad opta por mantener la fase 1, es decir el escenario de contención, y no pasar a la fase de mitigación. Así, Salvador Illa ha indicado todavía no se plantea el cierre de centros escolares a nivel general ni la cancelación de actos públicos con un gran número de asistentes, si bien no lo quiere "descartar porque hay que ir viendo cómo evolucionan las cosas".

En este sentido, este lunes se ha procedido al cierre de tres colegios en el País Vasco, siendo los primeros que cancelan las clases en España. En concreto se ha suspendido la actividad en una ikastola de Vitoria y en dos centros en Labastida, en Álava.

Las autoridades sanitarias de esta región lo han decidido así tras detectar dos positivos en el centro escolar de Vitoria, mientras que en el caso de Labastida se ha hecho como "medida de prevención" dada la cercanía de esta población con Haro, la localidad riojana que se ha convertido en uno de los focos del contagio comunitario.