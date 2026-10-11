Continúan los ataques a petroleros en Ormuz: el último incendió un buque que intentaba cruzar el estrecho

Los detalles Irán ha declarado cerrado el estrecho de Ormuz, mientras que EEUU asegura que no hay bloqueo. En las últimas horas, se han producido dos ataques que han acabado en incendio.

Los ataques a petroleros en el estrecho de Ormuz continúan, con un nuevo incidente este domingo cuando un buque de transporte de petróleo fue alcanzado por un proyectil, provocando un incendio. Según la agencia de comercio marítimo de la Armada británica, toda la tripulación está a salvo y no hay impactos medioambientales. Las autoridades investigan mientras se recomienda precaución a los buques en la zona. Este ataque sigue a otro incidente similar con un superpetrolero, que sufrió una explosión tras colisionar con una mina marina. Irán ha declarado el estrecho cerrado, mientras que EE.UU. asegura que no hay bloqueo.

Los ataques a petroleros en el estrecho de Ormuz no cesan. Este domingo, un buque de transporte de petróleo de grandes dimensiones ha quedado en llamas tras recibir el impacto de un proyectil cuando cruzaba el estratégico estrecho de Ormuz, según han informado fuentes iraníes y británicas.

"Un responsable de seguridad de un buque ha informado de que un petrolero en ruta de salida ha sido alcanzado en el lado de babor por un proyectil no identificado que ha causado daños", ha informado la agencia de comercio marítimo de la Armada británica (UKMTO, por sus siglas en inglés).

Además, el organismo británico ha indicado que "toda la tripulación se encuentra bien" y que "no se ha informado de ningún impacto medioambiental" como consecuencia del ataque.

Ahora, las autoridades están investigando lo ocurrido, mientras que la agencia de comercio marítimo de la Armada británica recomienda a los buques de la zona "transitar con precaución e informar de cualquier actividad sospechosa".

Por su parte, medios iraníes también han informado de un incendio en un buque que transitaba por la ruta sur del estrecho de Ormuz tras el impacto de un proyectil. En este sentido, el periódico iraní 'Saghr', que ha difundido un breve vídeo del buque en llamas, asegura que también los satélites con sensores térmicos han detectado un "gran incendio" en la zona.

Fuerte explosión en un superpetrolero

Este ataque se ha producido solo unas horas después de que un superpetrolero que navegaba por el estrecho de Ormuz se incendiase el sábado tras recibir el impacto de un proyectil en su costado, según informaron tanto la UKMTO como la Guardia Revolucionaria de Irán, que aseguró que el buque sufrió una explosión masiva tras colisionar con una mina marina cuando intentaba abandonar la zona sin autorización.

Por otro lado, según el comunicado difundido por la Guardia Revolucionaria Islámica, el superpetrolero transportaba crudo con los sistemas de navegación y posicionamiento apagados, e intentaba transitar por una ruta tachada como "peligrosa" por la fuerza militar.

Aunque no se atribuyó directamente el ataque, Teherán acompañó el anuncio de una advertencia formal al asegurar que "un terrible incendio será el fin de todo petrolero infractor" que ignore las normativas de navegación en el estrecho de Ormuz.

Irán declara cerrado el estrecho

Irán ha declarado cerrado el estrecho de Ormuz, paso estratégico del petróleo desde el golfo Pérsico a países de todo el mundo, y ha advertido de que solo es seguro cruzarlo a través de las rutas autorizadas por sus Fuerzas Armadas.

Estados Unidos, por su parte, asegura que no hay bloqueo del Ormuz porque controla este estrecho militarmente, una presencia que se limita a la parte exterior del paso.

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