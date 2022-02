La guerra ha estallado en Ucrania. El presidente ruso ha anunciado el inicio de una intervención militar en el este del país, según él, para proteger a los ciudadanos del "genocidio y los abusos" del Gobierno ucraniano.

"Las repúblicas populares de Donbass se acercaron a Rusia con una solicitud de ayuda. En relación con esto (...) tomé la decisión de realizar una operación militar especial. Su objetivo es proteger a las personas que son objeto de abusos, genocidio del régimen de Kiev durante ocho años, y para ello buscaremos desmilitarizar y desnazificar Ucrania y llevar ante la justicia a quienes cometieron numerosos crímenes sangrientos contra personas pacíficas, incluidos nacionales rusos", ha señalado Vladimir Putin en un discurso televisivo.

Putin ha asegurado que Rusia no planea la ocupación de territorios ucranianos, pero apoya el derecho de los pueblos de Ucrania a la autodeterminación. "La ocupación de territorios ucranianos no está en nuestros planes. No vamos a forzar nada a nadie".

Estados Unidos ya ha condenado este ataque "no provocado e injustificado" y ha advertido de que los socios y aliados "responderán de manera unida y decisiva" ante la intervención militar ordenada por Putin. "El presidente Putin ha elegido una guerra premeditada que traerá una pérdida catastrófica de vidas y sufrimiento humano. Solo Rusia es responsable de la muerte y destrucción que traerá este ataque", ha declarado Joe Biden en un comunicado de la Casa Blanca.

El mandatario estadounidense ha explicado que se reunirá con sus homólogos del G7 en la mañana de este jueves y hablará con el pueblo estadounidense "para anunciar las consecuencias adicionales" que Estados Unidos y los socios impondrán a Rusia por "este acto innecesario de agresión contra Ucrania". "Nos coordinaremos con nuestros aliados de la OTAN para garantizar una respuesta fuerte y unida que disuada cualquier agresión contra la Alianza. Esta noche, Jill y yo oramos por el pueblo valiente y orgulloso de Ucrania", ha dicho.

Biden también ha anunciado a través de redes sociales que ha mantenido una conversación con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, para abordar el ataque "no provocado e injustificado de las fuerzas militares rusas". "El presidente Zelenski se puso en contacto conmigo esta noche y acabamos de hablar. He condenado este ataque no provocado e injustificado de las fuerzas militares rusas. Le he informado de las medidas que estamos adoptando para conseguir la condena internacional, incluida esta noche en el Consejo de Seguridad de la ONU", ha señalado.

"Me ha pedido que haga un llamamiento a los líderes del mundo para que se pronuncien claramente contra la flagrante agresión del presidente Putin y para que apoyen al pueblo de Ucrania. Mañana me reuniré con los líderes del G7, y Estados Unidos y nuestros aliados y socios impondrán severas sanciones a Rusia. Seguiremos prestando apoyo y asistencia a Ucrania y al pueblo ucraniano", ha sentenciado.

Condena internacional

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha condenado también el ataque asegurando que "esta guerra no tiene ningún sentido". Al término de la reunión de emergencia del Consejo de Seguridad, ha asegurado que "este es el momento más triste" de su "mandato como secretario general de Naciones Unidas".

La Unión Europea se ha unido a esta condena y ha expresado el temor que tiene por los civiles presentes en la zona. Sí ha querido advertir que hará que el Kremlin "rinda cuentas" por lo que está ocurriendo. "Condenamos enérgicamente el ataque injustificado de Rusia a Ucrania", han indicado en sendos mensajes en sus cuentas oficiales de Twitter los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, Charles Michel.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha lamentado que Moscú haya elegido el "camino de la agresión". "Condeno enérgicamente el ataque temerario y no provocado de Rusia contra Ucrania, que pone en peligro innumerables vidas civiles", ha señalado en un comunicado. Mientras, el primer ministro británico, Boris Johnson, ha advertido de que "Occidente no se quedará a la espera" mientras Rusia ataca Ucrania.

El primer ministro italiano, Mario Draghi, ha condenado en nombre de su Gobierno el ataque de Rusia a Ucrania lanzado esta madrugada y lo ha tachado de "injustificado e injustificable": "Italia está cerca del pueblo y las instituciones ucranianas en este momento dramático".

Condena unánime a la que también se ha unido el Gobierno español. Pedro Sánchez, así como el ministro de Exteriores, han condenado "la agresión de Rusia a Ucrania". A través de redes sociales, ha mostrado su solidaridad "con el Gobierno y el pueblo ucraniano" y ha dicho que permanece "en estrecho contacto con nuestros socios y aliados de la Unión Europea y la OTAN para coordinar nuestra respuesta", ha dicho el presidente del Gobierno.

Pérdidas en la bolsa

Wall Street se encaminaba este jueves a una apertura con fuertes pérdidas como consecuencia del inicio de la intervención militar de Rusia en Ucrania, que por otro lado disparaba la cotización del petróleo.

Los futuros del Dow Jones, que adelantan los movimientos del principal indicador de la Bolsa de Nueva York, cayeron más de 600 puntos, alrededor de un 2% en reacción al anuncio de Putin y a las informaciones que llegaban desde Ucrania.

El índice bursátil ruso MOEX ha suspendido todas las negociaciones en el parqué hasta nueva orden, después de que Rusia comenzara una operación militar especial en Ucrania. "La Bolsa de Moscú ha suspendido las negociaciones en todos sus mercados hasta nuevo aviso", informó en un escueto comunicado la gestora del parqué.

Además, los principales índices de las bolsas de valores de Hong Kong, la China continental y Taiwán se han desplomado después de que el presidente ruso ordenase la operación militar en Ucrania.