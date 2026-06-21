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Contra Cepeda

Colombia encara la segunda vuelta de sus elecciones presidenciales con el favoritismo del ultraderechista Abelardo de la Espriella

El contexto El líder del movimiento Defensores de la Patria dio la sorpresa en la primera vuelta siendo el más votado, aunque con las sospechas desde el Gobierno de Gustavo Petro sobre los resultados electorales.

Personas preparan un puesto de votación en Colombia Personas preparan un puesto de votación en ColombiaAgencia EFE
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Colombia llega este domingo a la fase decisiva de sus elecciones presidenciales con la segunda vuelta de las mismas que dirimirán quién es el próximo presidente que sustituirá a Gustavo Petro. Los colombianos deciden entre el ultraderechista Abelardo de la Espriella, ganador de la primera vuelta, e Iván Cepeda, sucesor del actual líder del Ejecutivo.

Los 41 millones de colombianos registrados para votar vuelven a decidir entre dos modelos de país diametralmente opuestos y en medio de una más que clara polarización a tenor de los resultados de la primera vuelta de mayo, en la que De la Espriella superó por 660.000 votos a Cepeda, con más de 406.000 papeletas en blanco, otras 245.000 nulas y una abstención de 17 millones de personas, mediante.

Ahora bien, todas las encuestas dan como ganador al líder del movimiento Defensores de la Patria que encabeza De la Espriella, el autoproclamado 'outsider' de la política colombiana, a quien durante la campaña le han vuelto a recordar sus supuestos vínculos con los grupos paramilitares del país.

El ultraderechista, que a principios de año apenas alcanzaba el 20% de la intención de voto, ronda para este domingo el 50%, situándose en el mejor de sus escenarios casi ocho puntos porcentuales por encima de Cepeda, que rondaría el 44% de los apoyos, según los sondeos.

De la Espriella cuenta con el respaldo de otros candidatos conservadores, como Paloma Valencia, tercera en primera vuelta, así como del padrino político de esta, el expresidente Álvaro Uribe. Pero sin duda el apoyo más mediático es el del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien hasta en dos ocasiones ha expresado su predilección por el 'Tigre', como se hace llamar.

A diferencia de lo que ocurre en otros lugares, en Colombia los abstencionistas suelen tender al centro y es ahí hacia donde ha discurrido Cepeda moderando el tono y tejiendo alianzas con la excandidata Claudia López, o modificando su programa, descartando incluso sus aspiraciones de reformar la Constitución.

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