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Los cinco grandes factores que ponen en peligro el ecosistema de la Antártida

Los detalles Hace 35 años nuestro país firmó un Protocolo para Proteger el Antártico, pero en la actualidad hay nuevos desafíos que están amenazando el último bastión de la tierra sin expoliar.

Imagen de archivo de la Antártida
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Hace 35 años nuestro país firmó un Protocolo para Proteger el Antártico. Porque por muy lejos que pueda parecer que estemos de esa región, nuestros actos también tienen efectos allí.

La Antártida es el último bastión de la tierra sin expoliar. El Tratado Antártico de 1959 reservaba el continente a la investigación científica y el protocolo firmando hace 35 años en Madrid prohibía explotar sus riquezas minerales.

No obstante, actualmente la Antártida se enfrenta ahora a nuevos desafíos. El primero de todos es el deshielo provocado por el cambio climático.

"El 70% del agua dulce está allí. Hay un capa de hielo media de dos kilómetros y medio. En algunos lugares esa capa es de 5 kilómetros de altura. Claro, si ese hielo se derritiera los océanos subirían entre 50 y 60 metros", explica Javier Benayas, catedrático de Ecología UAM.

El segundo es la pérdida de biodiversidad provocada por la llegada de especies invasoras y por la pesca del krill, un pequeño crustáceo capturado para fabricar suplementos de omega 3, abastecer a las piscifactorías e incluso fabricar cosméticos.

"Y al verse amenazado el krill, se ven amenazados especies de pingüinos, de ballenas. Es decir, toda la cadena trófica", advierte Celia Ojeda, responsable del Área Biodiversidad Greenpeace.

La Antártida tampoco se libra de la presión turística. Miles de pasajeros la visitan cada año aprovechando el verano austral. "Justo después de pandemia se ha disparado, de 75.000 hemos pasado a 125.000. Visitan los lugares donde hay más fauna, donde el ecosistema es más sensible", apunta Benayes.

El continente blanco tampoco se libra de la llegada de los microplásticos. Y un quinto factor, la geopolítica mundial, amenaza su status quo. Siete países mantienen reclamaciones históricas sobre parte de su territorio. Y China acrecienta su presencia.

"Greenpeace defiende que lugares como la Antártida sean blindados y protegidos a través del Tratado Internacional de los Océanos", comenta Ojeda.

Ese escenario, el blindaje de la Antártida, estará sobre la mesa en la Primera Cumbre de los Oceános que se celebrará el próximo mes de enero.

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