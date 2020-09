Coincidiendo con el inicio del juicio por la cadena de atentados de enero de 2015 en la que fueron asesinadas 12 personas, este miércoles 'Charlie Hebdo' publicará en su próxima edición las caricaturas del profeta Mahoma que desataron una ola de disturbios en los países de mayoría musulmana en 2005 y 2006.

Con el titular: 'Todo eso por esto', la portada que lanza la revista satírica francesa combina todas las viñetas polémicas. La imagen central corresponde a una caricatura del dibujante 'Cabu', una de las víctimas mortales del atentado de 2015. En ella, se alude a un Mahoma "desbordado" por el integrismo islamista: "Es duro que me quieran estos idiotas", afirma el protagonista.

'Charlie Hebdo' justifica en un editorial la publicación de los dibujos apelando a su "valor histórico y penal", alegando que han pasado 14 años desde que se desató la polémica y hay jóvenes "testigos de un juicio que no entenderían" si no ven las viñetas. Además, la redacción explica que, durante estos últimos años, siempre se había negado a publicarlas, pero no porque estuviese "prohibido", sino por "cobardía". "Reproducir las caricaturas en la semana de la apertura del juicio por los atentados de enero de 2015 nos parecía indispensable", añade.