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Está "delicado"

Cembrero, sobre el estado de salud del rey de Marruecos y su influencia en la crisis con España: "Ha tenido un papel mucho menos activo"

¿Qué ha dicho? El periodista ha destacado que Mohamed VI "está muy delicado" de salud, tras lo que ha subrayado que "no ha criticado la visita de los reyes de España a Ceuta y Melilla la próxima semana".

Ignacio Cembrero sobre el rey de Marruecos
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Ignacio Cembrero ha afirmado que el "delicado" estado de salud del rey de Marruecos "ha influido" en el papel que ha tenido en la situación que están viviendo Marruecos y España tras la entrada masiva de migrantes a Ceuta el pasado mes de julio. "Algo ha influido porque ha tenido un papel mucho menos activo en esta crisis que el que pudo tener en 2021, cuando se produjo la primera entrada masiva de migrantes en Ceuta", ha señalado.

En este sentido, el periodista ha subrayado que Mohamed VI tiene "está debilitado, camina con dificultad y apoyado en un bastón". "Además, hemos visto al rey de Marruecos leer con dificultad y ahogarse al leer, y tiene problemas de movilidad. Hay que ver cómo su hijo, el príncipe heredero, observa y está atento cuando se sienta y cuando se levanta de la silla en la que presidía la sesión del Parlamento, no fuera a ser que en algún momento diese un traspiés", ha apuntado.

En este punto, Cembrero ha destacado "un gesto" del monarca y es que "en ningún momento ha criticado en su discurso de este viernes la visita de los reyes de España a Ceuta y Melilla prevista para la semana próxima". "Eso me hace prever que a diferencia de lo que sucedió en 2007, no va a haber mucha tensión con motivo de la visita real a las dos ciudades", ha concluido.

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