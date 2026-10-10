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Crisis de Ceuta

Caminando con "dificultad" y "ahogándose al leer": un desgastado Mohamed VI lanza un aviso a España en un discurso de 12 minutos

¿Qué ha dicho? El monarca, en su discurso de comienzo de legislatura en Marruecos, ha afirmado que el actual modelo de cooperación "está obsoleto" y advierte: "Esta asociación nunca será objeto de presión, amenaza o chantaje".

Mohamed VI, rey de Marruecos
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Mohamed VI ha hablado. Lo ha hecho en el comienzo de la nueva legislatura de Marruecos, país en el que reina. Ha sido en un discurso leído de 12 minutos, con voz que evidencia ya un buen desgaste físico y, como apunta el periodista Ignacio Cembrero, caminando con "dificultad, apoyado otra vez en un bastón": "Se ahogaba al leer".

Así, el rey marroquí ha lanzado un aviso a España. Un aviso y una advertencia sobre lo que a su juicio ha de llegar: "Debemos reconocer que el modelo actual de cooperación está obsoleto".

Es lo que ha dicho el rey de Marruecos sobre la relación con España, después de la llegada de unas 80.000 personas que cruzaron la frontera marroquí de forma irregular para llegar a Ceuta. Según Mohamed VI, son las leyes españolas las que "impiden la repatriación de los menores y de las personas que fingen ser solicitantes de asilo" y que, a su juicio, "alimentan las actividades de las redes criminales".

Porque el monarca, como dice Cembrero, ha achacado "en buena medida" la responsabilidad a España de todo lo que ha pasado. Además, el periodista expone que las críticas del rey a esas "declaraciones irresponsables" a las que menciona en su discurso van "dirigidas al PP aunque no le nombra y, también, a una parte de la prensa". "Cree que ha contribuido a emponzoñar la relación", dice el informador.

Y es que a pesar de su desgaste físico, el rey de Marruecos ha lanzado una dura advertencia a España: "Esta asociación es una elección política y un compromiso voluntario. Nunca será objeto de presión, amenaza o chantaje".

Todo, tras la crisis de Ceuta. Tras unas críticas hacia su país que no han sentado especialmente bien al rey de Marruecos, avisando ya de que esa externalización de fronteras con la que Europa deja en manos de terceros el control migratorio, ya no funciona para los marroquíes.

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