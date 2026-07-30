Linternazos en la cabeza de los migrantes y redadas sin criterio alguno: así funciona la maquinaria racista del ICE de Trump

Los detalles Esta especie de milicia patrulla sin criterio alguno por las calles del país y, como en Los Angeles, detiene a personas latinas tan solo por su apariencia. Usan términos como 'wet back' para degradar a los que cruzan la frontera por el río.

El ICE, bajo el mandato de Donald Trump, ha operado como una milicia en Estados Unidos, enfocándose en cazar migrantes en ciudades como Los Angeles y Minneapolis, especialmente en áreas demócratas. Este grupo armado ha sembrado el pánico al detener a personas, principalmente latinas, basándose únicamente en su apariencia. Las redadas improvisadas y el uso indiscriminado de la fuerza han sido comunes, con agentes que a menudo intentan apagar las cámaras que los graban. Emplean términos despectivos como 'tonk' y 'wet back' para referirse a los migrantes, mostrando un total desconocimiento de la ley y los derechos civiles.

Es el proceder del ICE. Es la forma de actuar de esa milicia que se ha montado Donald Trump en Estados Unidos para dar caza a los migrantes. Para operar con total libertad y desatar esa maquinaria racista y abusiva en ciudades como Los Angeles o Minneapolis. En, casualmente, lugares bajo el mando demócrata. En sitios que han sentido el pánico ante el proceder de unas personas armadas que tenían como único objetivo detener a gente tan solo por su apariencia.

Fue el caso de las personas latinas en Los Angeles. Fue el caso de unos ciudadanos y ciudadanas a los que se esposó tan solo por su apariencia. Ese era su único 'delito'. Ese era el único motivo que necesitaba el ICE para detener y detener migrantes.

Con redadas improvisadas. Usando cualquier sitio público para, sin criterio, poner las esposas a todo aquel que consideraran oportuno. Y, aunque en muchas ocasiones trataron de apagar las cámaras que les grababan, a veces era tarde.

A veces se les escuchaba usar términos como 'tonk'. Y no, no es una palabra al azar, es lo que usan para referirse al sonido que emite una linterna cuando la golpean contra la cabeza de un migrante. Y también 'wet back' o 'espalda mojada', que usan para degradar a las personas que cruzan la frontera por el río.

Así se las gasta el ICE. Así se las gastan esas patrullas que, armadas y con total y absoluto desconocimiento de la ley y de los derechos civiles en Estados Unidos, detienen de manera aleatoria y aplican la violencia sin límites. Que usan cualquier método para arrestar a todo migrante que vean o a toda persona que no aparente ser del país.

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