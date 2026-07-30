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Armados y sin preparar

Linternazos en la cabeza de los migrantes y redadas sin criterio alguno: así funciona la maquinaria racista del ICE de Trump

Los detalles Esta especie de milicia patrulla sin criterio alguno por las calles del país y, como en Los Angeles, detiene a personas latinas tan solo por su apariencia. Usan términos como 'wet back' para degradar a los que cruzan la frontera por el río.

El ICE, realizando una detención
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Es el proceder del ICE. Es la forma de actuar de esa milicia que se ha montado Donald Trump en Estados Unidos para dar caza a los migrantes. Para operar con total libertad y desatar esa maquinaria racista y abusiva en ciudades como Los Angeles o Minneapolis. En, casualmente, lugares bajo el mando demócrata. En sitios que han sentido el pánico ante el proceder de unas personas armadas que tenían como único objetivo detener a gente tan solo por su apariencia.

Fue el caso de las personas latinas en Los Angeles. Fue el caso de unos ciudadanos y ciudadanas a los que se esposó tan solo por su apariencia. Ese era su único 'delito'. Ese era el único motivo que necesitaba el ICE para detener y detener migrantes.

Con redadas improvisadas. Usando cualquier sitio público para, sin criterio, poner las esposas a todo aquel que consideraran oportuno. Y, aunque en muchas ocasiones trataron de apagar las cámaras que les grababan, a veces era tarde.

A veces se les escuchaba usar términos como 'tonk'. Y no, no es una palabra al azar, es lo que usan para referirse al sonido que emite una linterna cuando la golpean contra la cabeza de un migrante. Y también 'wet back' o 'espalda mojada', que usan para degradar a las personas que cruzan la frontera por el río.

Así se las gasta el ICE. Así se las gastan esas patrullas que, armadas y con total y absoluto desconocimiento de la ley y de los derechos civiles en Estados Unidos, detienen de manera aleatoria y aplican la violencia sin límites. Que usan cualquier método para arrestar a todo migrante que vean o a toda persona que no aparente ser del país.

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