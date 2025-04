Bruselas considera "suficientes" sus propuestas para incrementar el gasto en defensa, pero anima a los países a hacer propuestas

El vicepresidente de Industria de la Comisión Europea, Stephane Séjourné, ha defendido este sábado en una reunión informal de ministro de Economía y Finanzas de la Unión Europea que se ha celebrado en Varsovia, que las propuestas de la comunidad para aumentar el gasto en defensa de los países miembros son "suficientes por el momento", aunque pide al resto de miembros buscar iniciativas adicionales.

La intención del Ejecutivo comunitario es incrementar hasta en 800.000 millones de euros el gasto en defensa a través de un plan de rearme que consta de dos pilares. Por un lado, una flexibilización de las reglas fiscales que permitirá a los estados miembros aumentar el gasto en defensa un 1,5% del PIB adicional sin que contabilice para el déficit. Con esto podrían canalizarse 650.000 millones en cuatro años.

Por otro lado, el programa SAFE de 150.000 millones de euros en créditos financiados con deuda común para acometer compras conjuntas de material militar.

"Las dos herramientas son operativas y creo que son suficientes por el momento", dijo Séjourné en la reunión informal que se ha celebrado este sábado, y que se centrará en buscar formas de incrementar el gasto europeo en defensa en la Unión Europa para que esta sea más autónoma en esta materia.

Una medida que llega después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara a los países de la OTAN que no cumpliera con los requisitos del gasto en Defensa que se pactaron en la cumbre de Gales de 2014, y en la que los países de la Alianza Atlántica se comprometieron a cumplir con el 2%. "Bueno, creo que es sentido común, ¿no? Si no pagan, no los voy a defender", no dudó en afirmar el republicano.

Asimismo, durante la reunión que se ha celebrado de ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea en Varsovia , el vicepresidente comunitario instó a los países miembro a tener iniciativas adicionales, ya que, como ha defendido, la defensa es competencia nacional y corresponde a cada Estado encontrar vías de financiación para esta materia.

Se valora la propuesta de Polonia

Polonia ha planteado la creación de un fondo intergubernamental para financiar la adquisición de material estratégico, así como sistemas de satélites militares. Este plan, al que se podrían sumar los Estados que los deseen, así como miembros extracomunitarios; es el que se ha debatido en la reunión celebrada este sábado.

El objetivo del bautizado como Mecanismo Europeo de Defensa es que la Unión Europea deje de depender de Washington tanto como lo ha hecho hasta ahora, y se financiaría con las aportaciones de los socios.

El ministro de Finanzas polaco, Andrezj Domanski, ha reconocido que hay diferencias entre los Veintisiete. Algunos de ellos consideran que tiene "muchos aspectos positivos", pero que no podría implementarse a corto plazo, por lo que instan a buscar otro tipo de soluciones más inmediatas, como la financiación europea.

Por su parte, su homólogo portugués, Joaquím Miranda, ha defendido que la Unión Europea debería "considerar la posibilidad de crear nuevos instrumentos" y buscar maneras para que complementen los ya existentes para que sean más efectivos.