Brasil expulsa al embajador argentino por los continuos insultos de Javier Milei a Lula da Silva

Los detalles La relación entre Brasil y Argentina no parece tener arreglo, al menos por ahora. Los dos países han roto por completo las relaciones diplomáticas. Milei le ha vuelto a llamar ladrón y presidiario a Lula da Silva.

Ladrón, presidiario, corrupto... Son los adjetivos con los que Milei se refiere al presidente brasileño, Lula da Silva.

De nuevo, Milei ha vuelto a reproducir esos insultos en una entrevista para La Nación: "Estuvo preso, con lo cual también es cierto lo de presidiario. Y no solo eso, lo liberaron por una falla administrativa", asegura el presidente argentino.

Cuando el periodista pregunta Milei, la conversación sube de tono por momentos: "Sus calificativos a Lula, en la semana pasada, que le acaba de llamar ladrón y presidiario", dice el periodista. "La pregunta es, ¿mentí? La pregunta es, ¿mentí? No no no, es ladrón", asegura Milei.

El mandatario argentino ha salido en defensa de sus anteriores declaraciones. "Si viene alguien y le roba el celular, ¿qué le parece? Es mucho más leve decirle ladrón al ladrón que el propio acto de robar", afirma Milei.

Negando que tuviese un tono agresivo. Es la tercera vez en menos de un mes que Milei carga contra Lula. Ya lo hizo en otras dos ocasiones. Concretamente, el pasado 25 de julio, cuando Milei dijo: "Los micrófonos estos quién los mandó a tocar, ¿el ladrón?".

Y, la misma semana. el 27 de julio, cuando Milei comentó en otro evento lo siguiente: "¿O a usted se le olvida que los asesores de Massa eran un grupo de brasileños que le mandó Lula?".

A raíz de estos continuos insultos, Brasil ha expulsado al embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, reduciendo así las relaciones diplomáticas a nivel de encargado de negocios. Un paso cerca de la ruptura de relaciones bilaterales entre Brasil y Argentina.

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