Los bombardeos israelíes en Líbano no cesan y dejan al menos 13 muertos, entre ellos un niño y dos paramédicos

El contexto Estos bombardeos se produjeron en medio de ataques de Hizbulá, que reivindicó el lanzamiento de drones, cohetes y misiles contra varios puntos militares del norte de Israel.

La situación en Líbano se ha agravado significativamente debido a la creciente tensión en la región tras la guerra en Irán, iniciada hace un mes por ataques de Estados Unidos e Israel. En la madrugada del domingo, al menos 13 personas murieron en bombardeos en Líbano, incluyendo siete en un ataque israelí en Al Haniyah. Otros ataques afectaron a localidades como Jouya y Aabba, causando más muertes y destrucción. Dos paramédicos de Hizbulá murieron en otro bombardeo. Hizbulá respondió con ataques a puntos militares en Israel. La violencia ha dejado numerosas víctimas civiles y sanitarias, y ha sido condenada internacionalmente. En marzo, 53 trabajadores sanitarios murieron por bombardeos israelíes, y tres periodistas fueron asesinados, lo que ha generado protestas en Beirut contra Estados Unidos e Israel.

La situación en Líbanose ha deteriorado gravemente en las últimas semanas en el contexto de la creciente tensión en la región tras la guerra en Irán, que comenzó hace un mes con los ataques perpetrados por Estados Unidos e Israel. Solo en la madrugada de este domingo, al menos 13 personas han perdido la vida por una serie de bombardeos en diferentes puntos del territorio libanés.

Por su parte, la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN) informó de que siete personas, entre ellas un niño, murieron en "un ataque del enemigo israelí" contra la localidad de Al Haniyah, mientras que otras dos personas fallecieron en otra acción contra el municipio de Jouya, ambos ubicados en el distrito meridional de Tiro.

Asimismo, otras dos personas fallecieron en la localidad de Aabba, en el distrito de Nabatieh, donde una vivienda fue "destruida por completo", al tiempo que otro bombardeo azotó la ciudad homónima a la provincia y causó "grandes daños" a un centro comercial.

Por otra parte, la ANN informó de la muerte de dos paramédicos de la Autoridad Sanitaria Islámica, afiliada al grupo chií libanés Hizbulá, en un bombardeo contra un centro de esta organización en las inmediaciones del Hospital Bint Jbeil, también en el sur del Líbano .

Ataques de Hizbulá

Estos bombardeos se produjeron en medio de ataques de Hizbulá, que reivindicó el lanzamiento de drones, cohetes y misiles contra varios puntos militares del norte de Israel, así como contra un tanque Merkava israelí en la localidad meridional libanesa de Beit Lif.

Los ataques en el sur del país han dejado un balance cada vez más preocupante de víctimas civiles, personal sanitario y periodistas, lo que ha generado una fuerte condena tanto a nivel local como internacional.

Durante el mes de marzo, al menos 53 trabajadores sanitarios han muerto bajo bombardeos israelíes en Líbano, a lo que se añaden otros 120 heridos. Matar intenciondamente al personal médico es un crimen de guerra, como también lo es asesinar a la prensa y es que este sábado, tres periodistas fueron asesinados en uno de sus ataques.

"Israel los ataca deliberada y directamente, con la intención de asesinarlos mediante actos que constituyen crímenes de guerra. Está asesinando la palabra, la imagen y la narrativa, y debe rendir cuentas por estos asesinatos", dice una periodista libanesa.

Funeral de tres periodistas libaneses, asesinados en un ataque selectivo israelí.

Tras sus muertes, decenas de compañeros de los medios de comunicación y manifestantes salieron a las calles de Beirut para condenar el asesinato en el sur de Líbano. Así, este mismo domingo, cientos de personas se han congregado en Beirut alrededor de los ataúdes gritando "Muerte a Estados Unidos, muerte a Israel" mientras lloraban la pérdida de los periodistas.

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