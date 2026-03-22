"Es una bomba medioambiental": la advertencia de una ONG sobre el buque ruso a la deriva en el Mediterráneo

Un buque metanero ruso, el Arctic Metagaz, dañado y a la deriva sin tripulación, flota en aguas internacionales del mar Mediterráneo

Los detalles La ONG Sea Watch, después de sobrevolar la embarcación, ha alertado del "enorme peligro para las personas que cruzan el Mediterráneo y que los Gobiernos hacen como que no ven".

La ONG Sea Watch ha calificado al buque metanero ruso 'Arctic Metagaz' como una "bomba medioambiental" tras quedar a la deriva en el Mediterráneo cerca de Libia, presuntamente por un ataque con drones. Abandonado por su tripulación, el buque contiene toneladas de gasóleo y gas licuado, lo que representa un peligro potencial para el medio ambiente y las personas que cruzan el Mediterráneo. Aunque las autoridades italianas no han detectado fugas, la Corporación Nacional de Petróleo de Libia y ENI han contratado a una empresa especializada para prevenir posibles derrames.

"Una bomba medioambiental". Así ha calificado la ONG Sea Watch al buque metanero ruso que se encuentra a la deriva en aguas del Mediterráneo, cerca de Libia, desde el pasado miércoles tras sufrir presuntamente un ataque con drones.

El pasado 4 de marzo, el Kremlin denunció que el 'Arctic Metagaz' fue abandonado por su tripulación después de sufrir presuntamente un ataque con drones entre la isla italiana de Sicilia y Malta. Con la embarcación a la deriva, progresivamente se ha ido acercando a las cosas de Libia mientras las autoridades italianas siguen de forma constante su situación.

Como en su interior alberga toneladas de gasóleo y dos tanques de gas licuado, la ONG Sea Watch ha sobrevolado el buque para comprobar su estado. "Es una bomba medioambiental y un enorme peligro para las personas que cruzan el Mediterráneo y que los Gobiernos hacen como que no ven", ha denunciado en referencia a los inmigrantes que zarpan desde el norte de África con dirección a las costas europeas.

Según las autoridades italianas, no se ha constatado ningún tipo de fuga. Y, como su rumbo es la costa de Libia, la Corporación Nacional de Petróleo de Libia ha contratado ya, en colaboración con la italiana ENI, los servicios de una "empresa internacional especializada" para atajar cualquier derrame o fuga del petrolero ruso con una carga de gas que pudiera producirse.

El 'Arctic Metagaz' es uno de los casi 600 buques sancionados por la Unión Europea con prohibición de acceso a puertos y de prestación de una amplia gama de servicios relacionados con el transporte marítimo. Desde la UE, cinco países, entre ellos España, han advertido por carta del "riesgo grave e inminente" de un desastre ecológico mayor por la presencia de este buque en el mar.

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