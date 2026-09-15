La boda de Donald Trump Jr. ha sido financiada por un oligarca ruso, según ProPublica

Donald Trump Jr. y su esposa, Bettina Anderson, el sábado 12 de septiembre de 2026, en Dublín

Los detalles Según este medio, el oligarca ruso Umar Kremlev, cercano a Putin, pagó cientos de miles de dólares en gastos relacionados con el enlace entre Trump Jr. y la modelo Bettina Anderson, celebrado el pasado 24 de mayo en Bahamas. El presidente Trump no pudo asistir.

El portal ProPublica ha revelado que la boda de Donald Trump Jr. con Bettina Anderson fue parcialmente financiada por el oligarca ruso Umar Kremlev, cercano a Vladímir Putin. Kremlev cubrió gastos significativos del evento celebrado en Bahamas, incluyendo el alquiler de una isla privada y un espectáculo de fuegos artificiales. El presidente de EE.UU., que no asistió a la boda, ha promovido un acercamiento a Rusia desde su regreso a la Casa Blanca. Kremlev, vinculado a problemas de corrupción, utilizó una entidad en Dubái para los pagos. Jared Kushner, cuñado de Trump Jr., también asistió a la ceremonia.

Este lunes, el portal ProPublica revelaba que la boda del hijo de Donald Trump, Donald Trump Jr, con la modelo Bettina Anderson, fue financiada en parte por el oligarca ruso Umar Kremlev, cercano a Vladímir Putin. Kremlev habría pagado cientos de miles de dólares en gastos relacionados con el enlace, que se celebró en Bahamas el pasado 24 de mayo.

Según este medio que ha revisado documentos y realizado entrevistas a tres personas familiarizadas con los hechos, el empresario ruso costeó el alquiler de una de las islas privadas donde tuvo lugar la recepción y se hospedaron los invitados, así como otros desembolsos importantes, como un espectáculo de fuegos artificiales.

El preisdente de los EEUU, que no asistió a la boda por compromisos de agenda, ha impulsado desde su regreso a la Casa Blanca un cambio en la política estadounidense que pasa por el enfriamiento de la relación con Ucrania y un acercamiento a Rusia para negociar el fin de la guerra iniciada en 2022.

Umar Kremlev preside la Asociación Internacional de Boxeo (IBA), entidad expulsada por el Comité Olímpico Internacional por problemas de gobernanza y corrupción. Para efectuar los pagos, utilizó una entidad afiliada con sede en Dubái.

Así, y preguntado por ProPublica, un portavoz de Trump Jr. no negó que Kremlev financiara parte de los gastos de la boda y aseguró que el oligarca ruso es "amigo personal" del hijo del presidente.

Entre los invitados a la ceremonia estuvo Jared Kushner, cuñado de Trump Jr. y enviado especial de la Casa Blanca para negociaciones en conflictos internacionales, incluida la guerra de Ucrania. Kushner y Steve Witkoff, otro enviado especial de la Casa Blanca, viajaron recientemente a Moscú y Kiev, donde se reunieron respectivamente con Putin y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en un intento por reactivar las conversaciones de paz.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido