Un hombre admite haber drogado y violado a su esposa durante más de 20 años en Reino Unido

Unas personas pasan frente al Tribunal de la Corona de Minshull Street, en Mánchester (Reino Unido), mientras 13 hombres son juzgados por delitos sexuales graves contra una misma mujer —esposa de uno de los acusados—.

Los detalles El sospechoso se declaró culpable ante el juez de 45 de los cargos que se le imputaban, entre ellos 16 de violación, nueve de agresión sexual con penetración o uno por administración de una sustancia con intención delictiva, cometidos entre 2004 y 2025.

Un hombre británico de 60 años admitió ante un tribunal de Mánchester haber cometido más de sesenta delitos sexuales contra su esposa, incluyendo drogarla y violarla sin su consentimiento durante más de 20 años. Se declaró culpable de 45 cargos, entre ellos 16 de violación, cometidos entre 2004 y 2025. Además, había admitido otros 15 delitos sexuales en una vista anterior. El hombre, originario de Stockport, será condenado y se ha constituido un jurado para el caso. Otros doce hombres acusados han negado los cargos, mientras que un decimotercero los admitió. La Policía del Gran Mánchester apoya a la víctima y anima a otras mujeres a denunciar abusos.

Un británico de unos 60 años admitió este lunes ante un tribunal de Mánchester (noroeste de Inglaterra) haber cometido más de sesenta delitos sexuales contra su esposa, entre ellos, haberla drogado y violado sin su consentimiento durante más de 20 años.

El sospechoso -cuya identidad no ha trascendido para mantener la privacidad de su mujer- se declaró hoy culpable ante el juez de 45 de los cargos que se le imputaban, entre ellos 16 de violación, nueve de agresión sexual con penetración o uno por administración de una sustancia con intención delictiva, cometidos entre 2004 y 2025. Estos se unen a otros 15 delitos sexuales cometidos entre 2022 y 2025 que ya había admitido a comienzos de este año en una vista anterior.

Se prevé que este hombre, originario de Stockport -cerca de Mánchester- sea condenado por los cargos admitidos en el juicio y se ha constituido un jurado para seguir el caso, que la Fiscalía todavía no ha iniciado.

Además del cónyuge, otros doce varones acusados, de entre 28 y 74 años y mayoritariamente británicos, han negado haber cometido múltiples delitos sexuales contra esta misma mujer entre 2018 y 2025. Un decimotercero sí había admitido cargos de esta índole con anterioridad.

La mujer ha escuchado la declaración de su esposo desde la primera fila de la tribuna del público, rodeada de sus familiares. "Nuestro objetivo sigue siendo apoyar a la víctima de esta horrible campaña de abusos a lo largo de una investigación muy compleja", comentó hoy el subcomisario de la Policía del Gran Mánchester, Rick Jackson, que apuntó que esta mujer continúa recibiendo "apoyo especializado".

Además, hizo un llamamiento a todas aquellas mujeres que pudieran ser víctimas de abuso sexual facilitado con drogas: "Sepa que no necesita pruebas, certezas ni un recuerdo nítido para que se le tome en serio".

"No se espera que comprendas exactamente lo que sucedió ni quiénes estuvieron involucrados para que te tomen en serio. Si crees que algo sucedió, por favor, repórtalo o pide ayuda", indicó Jackson.

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