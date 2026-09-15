Trump designa a la esposa del cantante de 'God Bless the USA' como embajadora en Barbados

Los detalles Kimberly Greenwood, mujer del cantante de música country Lee Greenwood, ha trabajado con Trump durante 18 años y se convertirá en embajadora en Barbados y otros seis países caribeños si recibe el visto bueno del Senado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha nominado a Kimberly Greenwood, esposa del cantante Lee Greenwood, como embajadora ante Barbados y otros seis países del Caribe. La Casa Blanca ha enviado su nombre al Senado para su confirmación. Si es aprobada, representará a EE.UU. en Barbados, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Antigua y Barbuda, Dominica, Granada y San Vicente y las Granadinas. Lee Greenwood es conocido por su canción 'God Bless the USA', habitual en actos de Trump. Kimberly ha trabajado con Trump desde su época en Miss Universo, agradeciendo su designación en Instagram.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha nominado este lunes a Kimberly Greenwood, esposa del cantante de música country Lee Greenwood, conocido por su canción patriótica 'God Bless the USA', como embajadora del país ante Barbados y otros seis países del Caribe.

La Casa Blanca ha añadido el nombre de Greenwood en una lista de nominaciones que ya ha sido remitida al Senado para su confirmación. En el caso de que reciba la aprobación de la Cámara Alta, Greenwoood se convertirá en embajadora en Barbados y, por ende, en representante diplomática también en San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Antigua y Barbuda, Dominica, Granada y San Vicente y las Granadinas.

En los últimos años, Lee Greenwood se ha convertido en uno de los artistas más vinculados a Trump, convirtiéndose su canción 'God Bless the USA' en uno de los temas habituales en los actos políticos del líder republicano. Además, ambos han colaborado en la comercialización de una Biblia patriótica con el nombre de la canción.

Kimberly Greenwood ha agradecido a Trump la designación en una publicación en Instagram en la que aparece junto al presidente y su marido. La candidata ha afirmado que ha trabajado con Trump durante 18 años, desde la época en que el mandatario era propietario de la organización Miss Universo y ella dirigía concursos estatales de esa organización.

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